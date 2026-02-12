Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

David Popa, mesaj pentru Gigi Becali după golul din Universitatea Craiova – FCSB 2-2

FCSB a remizat cu Universitatea Craiova, 2-2, în Bănie, rezultat care înseamnă eliminarea trupei bucureștene din Cupa României, iar unul dintre jucătorii bucureșteni a avut un mesaj pentru Gigi Becali.
Mihai Alecu
13.02.2026 | 01:00
David Popa mesaj pentru Gigi Becali dupa golul din Universitatea Craiova FCSB 22
David Popa, mesaj pentru Gigi Becali. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Confruntarea din Bănie, dintre Universitatea Craiova și FCSB, 2-2, a fost una extrem de spectaculoasă și încheiată cu calificarea mai departe a oltenilor și eliminarea trupei bucureștene din competiție.

Ce spune David Popa după ce a marcat în Universitatea Craiova – FCSB. Mesajul  tânărului fotbalist pentru Gigi Becali

David Popa a fost trimis pe teren în partea a doua a partidei din Bănie și a reușit să înscrie pentru FCSB cu un șut puternic, la colțul scurt. Tânărul fotbalist a ținut să-i transmită un mesaj patronului echipei, Gigi Becali, după care a dezvăluit ce coleg este un exemplu pentru el.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am reușit să marchez și sper să o țin tot așa. A fost foarte bine, mă bucur că am primit șansa să joc. Am zis să fac tot posibilul să joc cât mai bine, să îmi ajut echipa. Sper că l-am făcut mândru pe domnul Becali și sper să o țin tot așa. Eliminarea doare foarte tare. Îmi doream să mergem mai departe. Îmi pare rău că nu ne-am calificat.

Am fost sfătuit să am încredere în mine și să fac ce fac la antrenament. Daniel Bîrligea este un exemplu pentru toți. E foarte ambițios, asta îmi place cel mai mult. Vreau să învăț de la el. Sper să luăm cele trei puncte duminică și să facem pasul spre play-off”, a spus David Popa la finalul partidei dintre Craiova și FCSB.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

FCSB a rămas cu un singur obiectiv după eliminarea din Cupa României: play-off-ul din SuperLiga

Startul de an 2026 nu este unul așa cum fanii FCSB sperau. Trupa bucureșteană a fost eliminată din Europa League, iar acum, după meciul cu Universitatea Craiova, trupa pregătită de Elias Charalambous a părăsit și Cupa României.

ADVERTISEMENT
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți...
Digisport.ro
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor

Acum, pentru cei de la FCSB a mai rămas doar SuperLiga, unde situația nu se prezintă extraordinar. Campioana din sezonul trecut are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, asta pentru că în acest moment se află pe locul 8 cu 40 de puncte strânse, la 2 puncte de Universitatea Cluj. În runda viitoare din campionat cei de la FCSB urmează să joace contra celor de la Universitatea, tot în deplasare.

Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul...
Fanatik
Luca Băsceanu i-a pus gând rău campioanei după ce a fost în centrul controverselor în U Craiova – FCSB 2-2: „Sper să nu le dăm nicio șansă!”. Ce au spus restul jucătorilor
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Catalanii, umiliți de...
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Catalanii, umiliți de echipa lui Diego Simeone!
Patronul FCSB a avut un singur remarcat după meciul cu Universitatea Craiova: „Mi-a...
Fanatik
Patronul FCSB a avut un singur remarcat după meciul cu Universitatea Craiova: „Mi-a plăcut!” Ce se întâmplă cu Dawa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce...
iamsport.ro
Radu Naum n-a mai suportat stilul lui Gigi Becali și a răbufnit: 'Ce aveți în seara asta? Doamne ferește!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!