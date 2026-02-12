David Popa, mesaj pentru Gigi Becali după golul din Universitatea Craiova – FCSB 2-2

ADVERTISEMENT

Confruntarea din Bănie, dintre Universitatea Craiova și FCSB, 2-2, a fost una extrem de spectaculoasă și încheiată cu calificarea mai departe a oltenilor și eliminarea trupei bucureștene din competiție.

Ce spune David Popa după ce a marcat în Universitatea Craiova – FCSB. Mesajul tânărului fotbalist pentru Gigi Becali

a fost trimis pe teren în partea a doua a partidei din Bănie și a reușit să înscrie pentru FCSB cu un șut puternic, la colțul scurt. Tânărul fotbalist a ținut să-i transmită un mesaj patronului echipei, Gigi Becali, după care a dezvăluit ce coleg este un exemplu pentru el.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am reușit să marchez și sper să o țin tot așa. A fost foarte bine, mă bucur că am primit șansa să joc. Am zis să fac tot posibilul să joc cât mai bine, să îmi ajut echipa. Sper că l-am făcut mândru pe domnul Becali și sper să o țin tot așa. Eliminarea doare foarte tare. Îmi doream să mergem mai departe. Îmi pare rău că nu ne-am calificat.

Am fost sfătuit să am încredere în mine și să fac ce fac la antrenament. Daniel Bîrligea este un exemplu pentru toți. E foarte ambițios, asta îmi place cel mai mult. Vreau să învăț de la el. Sper să luăm cele trei puncte duminică și să facem pasul spre play-off”, a spus David Popa la finalul partidei dintre Craiova și FCSB.

ADVERTISEMENT

FCSB a rămas cu un singur obiectiv după eliminarea din Cupa României: play-off-ul din SuperLiga

Startul de an 2026 nu este unul așa cum fanii sperau. Trupa bucureșteană a fost eliminată din Europa League, iar acum, după meciul cu Universitatea Craiova, trupa pregătită de Elias Charalambous a părăsit și Cupa României.

ADVERTISEMENT

Acum, pentru cei de la FCSB a mai rămas doar SuperLiga, unde situația nu se prezintă extraordinar. Campioana din sezonul trecut are nevoie de puncte pentru a prinde play-off-ul, asta pentru că în acest moment se află pe locul 8 cu 40 de puncte strânse, la 2 puncte de Universitatea Cluj. În runda viitoare din campionat cei de la FCSB urmează să joace contra celor de la Universitatea, tot în deplasare.