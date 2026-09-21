Sport

Destinația de vacanță care l-a cucerit pe David Popovici. Se află în România și are peisaje spectaculoase

David Popovici, vacanță într-o locație de poveste din România. Unde își încarcă bateriile campionul mondial, locul este special și încărcat de tradiții.
Alexa Serdan
21.09.2026 | 18:30
Destinatia de vacanta care la cucerit pe David Popovici Se afla in Romania si are peisaje spectaculoase
SPECIAL FANATIK
Unde a plecat David Popovici în vacanță. Sursa foto: hepta.ro
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România are peisaje spectaculoase și instagramabile care l-au cucerit pe David Popovici. Iată care este destinația de vacanță în care a ajuns sportivul român perioada aceasta. E una dintre cele mai frumoase și admirate locații, inclusiv de turiștii străini.

Locul de poveste unde se relaxează David Popovici

David Popovici (22 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați sportivi români. În urmă cu puțin timp a avut parte de o întâlnire memorabilă cu Oprah Winfrey în cadrul unui eveniment notabil care s-a desfășurat la București. Momentul special a fost surprins într-o fotografie de milioane de un apropiat de-al campionului.

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Se poate spune că înotătorul s-a bucurat de un cadou special la câteva zile după ziua de naștere. În plus, și-a sărbătorit aniversarea la Opera Română, unde s-a fotografiat mascat. Ulterior, a luat decizia să plece într-o scurtă vacanță. A ales o locație de poveste din România, sportivul promovând țara noastră cu fiecare ocazie.

Astfel, a decis să meargă pe Via Transilvania, dovadă fiind chiar pozele pe care le-a încărcat pe social media. În una dintre acestea privește peisajul superb care i se arată ochilor, iar în alta are alături un câine ciobănesc caucazian. În aceasta din urmă apare și o casă, campionul etichetând locația drept Șapartoc Traditional Village. Se găsește în satul Șapartoc din județul Mureș.

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Concret, este vorba de o pensiune agroturistică situată în inima Transilvaniei, lângă Sighișoara. În această regiune locuințele au fațadele vopsite în albastru, nuanță cunoscută în popor și ca „albastru de mândra mărie”, „mândruț” sau „albăstrire”. Această practică de a vopsi casele în albastru este una veche, adânc înrădăcinată în satele românești.

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Unul dintre motivele pentru care se recurge la această nuanță este faptul că are proprietăți antifungice. De asemenea, proprietarii susțin că albastru este o culoare care respinge eficient muștele și țânțarii, în timp ce pereții se pot dezinfecta mult mai ușor. Cu siguranță, David Popovici a fost impresionat de această tradiție, pozându-se în fața unei case superbe.

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David Popovici, în vacanță
David Popovici, în vacanță, în România. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

De ce este David Popovici recunoscător că s-a născut în România

David Popovici nu a avut ocazia să se antreneze în cele mai bune condiții. Cu toate acestea, a atins performanțe importante datorită sponsorilor cu care a avut contract de-a lungul timpului. E recunoscător pentru toate șansele și oportunitățile care s-au ivit în calea sa, deși infrastructura nu a fost de partea lui.

„Cred că dacă m-aș fi născut într-o țară cu toată infrastructura la care visam când eram mic sau de care poate aș fi avut nevoie, nu aș fi avut aceeași foame să încerc să ajung cât mai departe și cât mai sus în lumea asta sportivă.

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Născându-mă în Pantelimon și copilărind pe acolo și prin Titan, neavând acces la absolut toate bazinele și neavând toate condițiile pe care le au sau le-au avut mulți dintre adversarii mei, cred că mi-a oferit un soi de avantaj. Poate că, la prima vedere, nu pare un avantaj, dar o văd ca pe ceva ce m-a împins”, a declarat David Popovici, conform Digi24.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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