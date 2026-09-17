Sport

Așa și-a petrecut David Popovici seara după ce a împlinit 22 de ani! Campionul s-a fotografiat mascat

David Popovici a avut parte de o seară specială la București. Proaspăt ajuns la 22 de ani, campionul român a mers la „Fantoma de la Operă” și s-a fotografiat alături de actorii din distribuție.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 08:31
Asa sia petrecut David Popovici seara dupa ce a implinit 22 de ani Campionul sa fotografiat mascat
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David Popovici și „Fantoma de la Operă”! Apariția surprinzătoare a dublului campion european
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David Popovici a împlinit recent 22 de ani. Cel mai bun înotător român din istorie a preferat o seară la teatru în locul unei vacanțe. Acesta s-a fotografiat mascat, la finalul piesei „Fantoma de la Operă”, alături de mai mulți actori din distribuție.

David Popovici și „Fantoma de la Operă”! Apariția surprinzătoare a dublului campion european

David Popovici a profitat de seara de miercuri pentru o ieșire la teatru. Campionul român s-a fotografiat, la finalul spectacolului „Fantoma de la Operă”, alături de actorii din distribuție. Momentul a fost făcut public de Irina Baianț, una dintre protagonistele producției, care a postat fotografia pe rețelele de socializare.

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„Fantoma de la Operă” se joacă în această perioadă cu casa închisă la București. Opera Națională a programat 13 reprezentații între 3 și 21 septembrie 2026. Din distribuție fac parte Adrian Nour, în rolul Fantomei, Irina Baianț, Kyrie Mendél, Rodica Ștefan, Andrei Petre, Radu Ion, Cătălin Petrescu, Judith State și Alina Petrică. Producția este regizată de Răzvan Ioan Dincă, iar Daniel Jinga se află la pupitrul dirijoral.

Anul 2026, unul de vis pentru David Popovici

David Popovici a avut un 2026 excelent, chiar dacă programul său competițional a fost mai restrâns decât în alți ani. Marele obiectiv l-au reprezentat Campionatele Europene de la Paris, iar românul a plecat din capitala Franței cu două medalii de aur. S-a impus la 100 de metri liber, cu 46,56 secunde, record al competiției, apoi a câștigat și proba de 200 de metri liber, cu 1:44,15. A devenit astfel primul înotător din istorie care reușește dubla 100-200 m liber la trei ediții consecutive ale Europenelor, după Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026.

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Popovici a arătat o formă foarte bună și înaintea Europenelor. La finalul lunii iunie, a participat la prestigiosul Trofeu Sette Colli de la Roma, unde a urcat de trei ori pe podium. A câștigat aurul la 100 și 200 de metri liber și argintul la 50 de metri liber. La 200 m a oprit cronometrul la 1:44,48, record al competiției și, la acel moment, cel mai bun rezultat mondial al anului.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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