David Popovici a atins încă un obiectiv major pentru România: ”Mulțumesc”

Are un palmares impresionant în sport, în ciuda faptului că are doar 21 de ani. David Popovici a atins acum încă un obiectiv major de care este tare mândru. E încântat că a reușit să facă acest demers pentru România.

Performanța uriașă marcată de David Popovici

David Popovici a cucerit medalie după medalie atât la Campionatele Europene și Mondiale, cât și la Jocurile Olimpice. Deține mai multe medalii de aur, ridicându-se la înălțimea așteptărilor, deși .

A dezvăluit pentru presa internațională că nu este lipsit de frici. Cu toate acestea, are . E mereu la înălțime, dovadă că performanțele sale sunt mereu remarcate.

În urmă cu puțin timp a primit o apreciere notabilă din afara granițelor. Campionul mondial a adus o performanță uriașă pentru țara noastră, după ce a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2025. A primit această titulatură de la Euro Aquatics.

„David Popovici este votat înotătorul masculin al anului!”, este mesajul emis de cunoscutul organism mondial al natație, pe . Înotătorul român a luat la cunoștință acest titlu, reacționând tot pe rețelele de socializare.

„Mulțumesc”, a fost răspunsul scurt și la obiect al sportivului, care a redistribuit postarea celor de la Euro Aquatics. Andreea Esca a aplaudat reușita medaliatului olimpic, alături de Raiffeisen Bank, sponsorul românului.

Reacțiile stârnite de reușita lui David Popovici

Ultima performanță a lui David Popovici a stârnit numeroase reacții în spațiul virtual. Campionul mondial a primit laude și aprecieri de la persoanele care îi urmăresc activitatea sportivă și care îl încurajează alături de familie.

„Felicitări ție, părinților și celor ce te-au susținut ! Ești un exemplu!”, „Eu zic că este al secolului!”, „Felicitări, campionule”, „Bine meritat! GOAT!”, „Performanță incredibilă”, „Chiar meritat, David!”.

„Bine meritat! La mult mai multă distracție și autodezvoltare! Te iubim, David”, sunt o mică parte dintre comentariile lăsate de internauți la postarea publicată de Euro Aquatics, în social media.

„David Popovici, cel mai bun înotător din Europa în 2025! Felicitări campionului și echipei sale!”, a transmis la rândul său Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pe pagina de Facebook.