Sport

David Popovici a băgat frica în adversari la Europenele de la Paris: ”E idolul meu, dar m-a speriat puțin”

David Popovici (21 de ani) se pregătește de debutul la Campionatele Europene de la Paris. Unul dintre adversarii săi a recunoscut că este speriat de performanțele românului.
Traian Terzian
09.08.2026 | 07:15
David Popovici a bagat frica in adversari la Europenele de la Paris E idolul meu dar ma speriat putin
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Adversarii lui David Popovici (21 de ani) tremură înainte de cursele de la Europene. Sursă foto: Hepta
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Favorit principal în cursele de 100 și 200 metri liber de la Europene, David Popovici a semănat panică în rândul adversarilor săi. Ce a afirmat unul dintre tinerii de mare perspectivă care vor înota alături de campionul român.

Adversarii lui David Popovici de la Europene, speriați de campionul român

Născut în Spania din tată olandez și mamă franceză, tânărul înotător Luca Hoek (18 ani), care va concura la 100 metri liber, a recunoscut că David Popovici este idolul său și îi urmărește cursele pentru a se îmbunătăți.

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”Eu l-aș alege pe David Popovici, pentru că a început să înoate foarte repede de când era destul de tânăr și era foarte suplu, foarte slab, cu multă flexibilitate și o mentalitate foarte bună. Mă văd puțin asemănător cu el și a fost întotdeauna înotătorul meu preferat.

Da, este idolul meu. Mă uit foarte mult la el, pentru că a fost întotdeauna un băiat suplu și fără prea multă masă musculară, puțin ca mine. Îmi plac foarte mult modestia lui, mentalitatea lui și felul în care gândește. Este foarte cultivat și vorbește foarte bine”, a declarat Hoek, conform publicației Sport.

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David Popovici atacă recordul mondial

Înainte de debutul la seniori într-o competiție majoră, sportivul catalan a mărturisit că a aflat de faptul că David Popovici și-a propus să doboare recordul mondial, iar acest lucru l-a speriat înainte de cursa de la Paris.

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”La 100 de metri liber există un nivel foarte ridicat și sunt și alte nume mari, David Popovici și alții. Recent am văzut într-un interviu că se antrena pentru a doborî recordul mondial și m-a speriat puțin.

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Mi-ar plăcea enorm să înot o finală alături de el și să lupt la maximum. S-a antrenat împreună cu actualul deținător al recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, și spuneau că niciunul nu se lăsa învins. Așadar, înoată foarte repede”, a spus Luca Hoek.

Când va înota David Popovici la Europenele de la Paris

Marele campion al României va intra pentru prima dată în bazin marți, 11 august, în seriile de la 100 metri liber. În seara aceleiași zile vor avea loc semifinalele, pentru ca marea finală să aibă loc miercuri, 12 august, în sesiunea de seară.

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Joi, 13 august, David Popovici va concura dimineață în seriile de la 200 metri liber, iar seara în semifinale. O zi mai târziu, tot în sesiunea de seară, ”Rechinul” va reveni în apă pentru cea de-a doua finală.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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