David Popovici a dat jos din autocar o întreagă echipă de fotbal! Campionul român a blocat o benzinărie

David Popovici (20 de ani) a scris istorie la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, unde a câștigat medalii de aur la 200 de metri liber și la 100 de metri liber. După aceste performanțe fabuloase, sportivul legitimat la CS Dinamo și-a luat o binemeritată vacanță.

Fotbaliștii Petrolului au sărit pe el pentru un selfie

Cum era de așteptat, primul om din istorie care a făcut de două ori dubla 100 m liber – 200 m liber la Campionatele Mondiale, a fost înconjurat de simpatie, iar el a răspuns cu aceeași monedă.

La plecarea de la Sibiu, David a oprit la o benzinărie, pentru a-și alimenta Porsche-ul. Acolo se afla și o grupă de juniori de la Petrolul, care se deplasa către Arad, unde avea meci în Campionatul Național.

Puștii l-a depistat rapid pe David și au sărit pe el pentru un selfie. Pe care campionaul nu l-a refuzat, ba din contră el a fost cel care a făcut fotografia. Activitatea în benzinărie a fost paralizată pentru câteve minute, până când Popovici a plecat.

David Popovici a vizitat zona Sibiului

După performanța colosală de la Singapore, David Popovici a dezvăluit ce planuri are. „O vacanță mare și frumoasă pe plajă. Să stau întins pe spate și să beau ce vreau să beau. Vreau doar să mă bucur puțin de viață și să-mi conduc mașina rapidă pe drumuri frumoase și pitorești”, a declarat David Popovici.

Se pare că el a renunțat la varianta unei vacanțe exotice și a ales zona Sibiului, alături de iubita lui Taisia. La restaurantul la care a mâncat, David a servit ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut.

David Popovici nu va avea o vacanță foarte lungă după Mondialele de Singapore. Dublul campion în proba de 200 și 100 m liber va relua curând pregătirile și va participa la Turneul Campionilor de la Londra, competiție care va avea loc în luna septembrie.

Curând va începe pregătirile pentru JO din 2028

Sportivul numărul al României în acest moment a intrat în acest an într-un nou ciclu olimpic și deja a început pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, la care românul visează la titlul olimpic în proba de 200 m și 100 m liber.

Statul român, dar și clubul Dinamo îl vor recompensa însă separat pentru cel mai mare succes al sportului românesc în acest an.