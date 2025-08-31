Sport

David Popovici a dat jos din autocar o întreagă echipă de fotbal! Campionul român a blocat o benzinărie

Cel mai bun sportiv român a fost surprins la o benzinărie de lângă Sibiu de juniorii Petrolului, care au sărit pe el pentru o fototografie
Catalin Oprea
31.08.2025 | 07:45
David Popovici a dat jos din autocar o intreaga echipa de fotbal Campionul roman a blocat o benzinarie
EXCLUSIV FANATIK
David Popovici si fotbalistii Petrolului FOTO stefan radulescu

David Popovici (20 de ani) a scris istorie la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, unde a câștigat medalii de aur la 200 de metri liber și la 100 de metri liber. După aceste performanțe fabuloase, sportivul legitimat la CS Dinamo și-a luat o binemeritată vacanță.

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii Petrolului au sărit pe el pentru un selfie

El a preferat să viziteze zona Sibiului, unde a fost surprins la un restaurant de zona centrală. Cum era de așteptat, primul om din istorie care a făcut de două ori dubla 100 m liber – 200 m liber la Campionatele Mondiale, a fost înconjurat de simpatie, iar el a răspuns cu aceeași monedă.

La plecarea de la Sibiu, David a oprit la o benzinărie, pentru a-și alimenta Porsche-ul. Acolo se afla și o grupă de juniori de la Petrolul, care se deplasa către Arad, unde avea meci în Campionatul Național.

ADVERTISEMENT

Puștii l-a depistat rapid pe David și au sărit pe el pentru un selfie. Pe care campionaul nu l-a refuzat, ba din contră el a fost cel care a făcut fotografia. Activitatea în benzinărie a fost paralizată pentru câteve minute, până când Popovici a plecat.

David Popovici a vizitat zona Sibiului

După performanța colosală de la Singapore, David Popovici a dezvăluit ce planuri are. „O vacanță mare și frumoasă pe plajă. Să stau întins pe spate și să beau ce vreau să beau. Vreau doar să mă bucur puțin de viață și să-mi conduc mașina rapidă pe drumuri frumoase și pitorești”, a declarat David Popovici.

ADVERTISEMENT
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Digi24.ro
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară

Se pare că el a renunțat la varianta unei vacanțe exotice și a ales zona Sibiului, alături de iubita lui Taisia. La restaurantul la care a mâncat, David a servit ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut.

ADVERTISEMENT
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au...
Digisport.ro
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit

David Popovici nu va avea o vacanță foarte lungă după Mondialele de Singapore. Dublul campion în proba de 200 și 100 m liber va relua curând pregătirile și va participa la Turneul Campionilor de la Londra, competiție care va avea loc în luna septembrie.

Curând va începe pregătirile pentru JO din 2028

Sportivul numărul al României în acest moment a intrat în acest an într-un nou ciclu olimpic și deja a început pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, la care românul visează la titlul olimpic în proba de 200 m și 100 m liber.

ADVERTISEMENT

Pentru fiecare medalie de la Singapore el a primit 20.000 de dolari, din partea organizatorilor. Statul român, dar și clubul Dinamo îl vor recompensa însă separat pentru cel mai mare succes al sportului românesc în acest an.

Live Video US Open 2025. Final de drum pentru Jaqueline Cristian. Cu ce...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Final de drum pentru Jaqueline Cristian. Cu ce rămâne după cea mai bună evoluție a ei la Grand Slamul de la New York
Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB – U Cluj?! “Gheorghiţă va fi cinci...
Fanatik
Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB – U Cluj?! “Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam”
Stare de alertă la naționala României! Portarul titular n-a jucat niciun minut în...
Fanatik
Stare de alertă la naționala României! Portarul titular n-a jucat niciun minut în acest sezon. Cine apără cu Canada și Cipru?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV'...
iamsport.ro
ȘOCANT! A dezvăluit ce se află pe 'imaginile horror ascunse de Pro TV' cu Gigi Becali! Ce a putut să îi facă unui 'călugăr bolnav de 80 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!