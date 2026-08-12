Câți bani a câștigat David Popovici după aurul european la 100 de metri

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David Popovici a dat o nouă lovitură la Campionatele Europene de natație de la Paris. Starul României a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber, și-a trecut în palmares un nou titlu continental și a pus mâna pe o adevărată avere!

David Popovici, aur la Paris! Din nou, cel mai rapid!

Înotătorul legitimat la CS Dinamo a ajuns la Paris din postura de mare favorit. Popovici este campionul mondial en-titre la 100 și 200 de metri liber, după performanțele extraordinare reușite în 2025, la Singapore. În Franța, David și-a confirmat forma extraordinară prin care trece și și-a zdrobit toți adversarii din bazin.

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Românul a încheiat cursa pe primul loc și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului CU 44,56 secunde! David Popovici a fost urmat de Egor Kornev, cu timpul de 46,74 secunde, în timp ce medalia de bronz i-a revenit lui Kristof Milak, care a terminat în 46,87 secunde.

Podium 100 m liber:

David Popovici – 46,56

Egor Kornev– 46,74

Kristof Milak– 46,87

Câți bani câștigă David Popovici după aurul european!

vine la pachet cu o recompensă financiară uriașă. Statul român premiază rezultatele obținute la Campionatele Europene, iar sumele sunt stabilite prin normele financiare pentru activitatea sportivă.

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În cazul unui titlu european, suma pe care David Popovici o poate încasa poate crește considerabil. Pe lângă premiul de bază oferit prin Agenția Națională pentru Sport, există posibilitatea unei suplimentări, iar CS Dinamo îl poate recompensa, la rândul său.

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David Popovici poate primi până la 35.000 de euro pentru aurul de la Paris!

Pentru premiile de bază prevăzute pentru primele trei poziții sunt de 14.000 de euro pentru locul 1, 8.400 de euro pentru locul 2 și 5.600 de euro pentru locul 3. Banii sunt plătiți de stat prin Agenția Națională pentru Sport.

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Există însă o prevedere extrem de importantă. Pentru câștigarea unui titlu mondial sau european de seniori într-o probă olimpică, președintele Agenției Naționale pentru Sport poate aproba suplimentarea cu 100% a premiului. Proba de 100 de metri liber este una olimpică. Astfel, recompensa de 14.000 de euro poate fi dublată și poate ajunge la 28.000 de euro.

Câți bani primește David Popovici de la Dinamo

La această sumă se poate adăuga și recompensa venită din partea clubului la care este legitimat. David Popovici este sportivul lui CS Dinamo, iar normele permit cluburilor și instituțiilor de care aparțin sportivii să acorde premii suplimentare. Valoarea cumulată a acestora nu poate depăși 50% din premiul acordat de ANS, ceea ce, în cazul premiului de bază de 14.000 de euro, înseamnă încă 7.000 de euro.

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Astfel, David Popovici poate pune mâna, dintr-un foc, pe 35.000 de euro pentru medalia de aur de la 100 de metri liber. Separat de recompensele din România, există și premiile acordate în cadrul competițiilor europene de natație. Asta înseamnă un bonus de 2.000 de euro pentru titlul european.

Bonusul pe care David Popovici l-a ratat

David Popovici a cucerit aurul european cu timpul de 44,56 secunde, însă nu a reușit să doboare recordul mondial. Dacă ar fi stabilit cea mai bună performanță din istorie în proba de 100 de metri liber, românul ar fi putut încasa un bonus suplimentar de 10.000 de euro din partea European Aquatics. În aceste condiții, suma maximă de 37.000 de euro pentru titlul european ar fi putut urca până la 47.000 de euro.