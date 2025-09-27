David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile

David Popovici a reușit ceea ce pentru mulți pare un lucru imposibil. Campionul olimpic a strâns în doar șapte zile nici mai mult, nici mai puțin de 105.900 de euro. Care a fost, de fapt, scopul din spatele mobilizării sale.

În perioada 11 – 18 septembrie, David Popovici a reușit să strângă peste 100.000 de euro

David Popovici este cunoscut pentru performanțele sale din lumea sportului. Campionul olimpic s-a antrenat ani la rând în condiții vitrege, însă talentul său a bătut orice nepăsare din partea statului român. Pentru că are încredere în muncă și în talent, David Popovici a decis să îi sprijine pe copii care fac performanță în sport, artă sau știință, chiar dacă se confruntă cu situații materiale precare.

Astfel, David Popovici împreună cu Fundația Hope and Homes for Children au lansat un apel pentru strângere de fonduri. Mai multe persoane cu suflet mare, dar și companii au răspuns „prezent!” inițiativei lansate de campionul olimpic. În doar o săptămână, s-au strâns nici mai mult, nici mai puțin de 105.900 de euro.

„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture acestei cauze. Împreună, am arătat că performanţa se clădeşte cu oameni şi că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea şi sprijinul nostru.

Mulţumesc fiecăruia dintre voi – fiecare donaţie, fiecare gest a contat enorm, la fel cum în nataţie o sutime de secundă poate face diferenţa între concurenţi.”, a spus David Popovici, potrivit .

Banii strânși în urma apelului făcut de David Popovici și Hope and Homes for Children vor fi folosiți pentru a-i ajuta pe copiii vulnerabili, care au talent și înclinație spre sport, artă sau știință. Aceștia vor primi echipamente sportive, instrumente muzicale și vor avea acces la cursuri care să îi ajute să se dezvolte.

În 2023, David Popovici a devenit ambasadorul Hope and Homes for Children, implicându-se semnificativ în toate demersurile inițiate până acum. Campionul olimpic și-a donat casca și ochelarii pentru a fi scoși la licitație, iar banii obținuți au ajutat o fostă sportivă de performanță să scape de o boală grea.

Ce avere are David Popovici

David Popovici a scris istorie în lumea sportului, iar toate performanțele și medaliile sale i-au adus bani frumoși. Totuși, campionul dă mereu dovadă de modestie și a declarat de nenumărate ori că vrea să stea cât mai departe de banii pe care i-a câștigat.

În 2024, peste 250.000 de euro. La această sumă se mai adaugă și premiile aferente fiecărei medalii câștigate. În ciuda faptului că are o mică avere câștigată pe merit, David Popovici a decis ca tatăl lui să fie persoana care să se ocupe de partea financiară.

Multiplul campion a declarat că tatăl său este persoana în care are încredere deplină atunci când vine vorba de bani. Astfel, nu are motive să își facă griji și știe că banii câștigi prin munca sa de ani de zile sunt pe mâini bune.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea și nici măcar nu vreau să știu câți am.

Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune tatăl meu detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.”, a spus David Popovici, potrivit .

În ce a investit David Popovici o parte din banii săi

Toate medaliile pe care David Popovici le-a câștigat în ultimii ani sunt rezultatul unei munci titanice. Multiplul campion s-a antrenat intens, iar toate sacrificiiile pe care le-a făcut i-au adus rezultate uimitoare.

, însă nu a căzut niciodată pradă tentațiilor. Din contră, campionul a decis să investească la începutul acestui an într-un complex rezidențial situaț în apropierea Capitalei. Complexul se numește Liziera de Lac și a fost desemnat „Proiectul anului 2024 de case sau vile”.

În complexul în care David Popovici are propria sa casă se află inclusiv o piscină semiolimpică, un teren de sport, unul de baschet, dar și piste de biciclete. Majoritatea suprafeței proiectului este ocupată de spațiile verzi.

David Popovici și-a cumpărat mașina mult visată

Pe lângă investiția în domeniul imobiliar, David Popovici și-a mai îndeplinit un vis. Și anume, și-a cumpărat mașina mult dorită, un Porsche Spyder. Pentru acest bolid, campionul a scos din buzunar peste 150.000 de euro.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet. Am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva.”, a spus David Popovici în

Pe lângă această mașină, David Popovici mai are și un Audi A3 vechi de peste 10 ani. În plus, în 2024, pentru performanțele sale, campionul a primit din partea lui Ion Țiriac două mașini.

La momentul respectiv, David Popovici a declarat că nu va conduce niciunul dintre autoturismele primite, deoarece sunt mult prea evidente în trafic. În interviurile mai vechi, campionul olimpic a declarat de multe ori a mers cu autobuzul sau cu bicicleta, încercând să evite traficul aglomerat din Capitală.

„Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime. Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani.”, a spus campionul, potrivit