David Popovici a dezvăluit cel mai complicat moment din cariera sa: ”Teama m-a făcut să vreau să mă retrag”

David Popovici a scos la suprafață un eveniment sensibil, care putea să-l coste enorm din punct de vedere sportiv. Cum a reacționat în fața unei frici.
Alexa Serdan
14.01.2026 | 08:30
David Popovici a dezvaluit cel mai complicat moment din cariera sa Teama ma facut sa vreau sa ma retrag
Frica care putea să-i strice cariera lui David Popovici. Sursa foto: Facebook.com
Și-a expus mereu trăirile din bazin și din afara lui, iar acum David Popovici face o mărturie diferită. A dezvăluit cel mai complicat moment din cariera sa, subliniind că totul a venit din cauza performanțelor acumulate.

Frica care l-a marcat pe David Popovici

A bifat reușite remarcabile de-a lungul timpului. A câștigat aurul la diferite competiții internaționale, Europene și Mondiale. În palmaresul său sunt medalii de aur și la Jocurile Olimpice de la Paris, însă David Popovici este înainte de toate om.

Într-un interviu acordat unei reviste celebre, a recunoscut că are frici. Una dintre cele mai mari a fost simțită chiar la Campionatele Mondiale din 2025 de la Singapore. Panica l-a cuprins din plin pe cel mai titrat înotător român.

A realizat ce performanțe a atins până la 21 de ani și brusc motivația a început să-l părăsească. Secretul succesului nu a mai fost de partea lui și nu a știut cum să procedeze. Și-a dorit să abandoneze competiția.

Din fericire, nu a fost acest pas, plecând acasă cu două medalii de aur. Ulterior, a recunoscut că emoțiile au atins cote maxime. David Popovici știe foarte bine cine este rivalul său, dar și în același timp este conștient că ar putea să fie și mai bun.

„Mi-am dat seama că nu era vorba de frica de a pierde. Era mai degrabă faptul că, la antrenamente, am ajuns să văd cât de bun pot fi cu adevărat și, astfel, am atins acel potențial al meu”, a spus sportivul de la CS Dinamo, pentru Olympics.

David Popovici: ”A fost un tip complet nou de frică”

„Iar văzând asta, simțind asta și știind că aici aș putea înota timpi incredibili, pentru mine a fost un tip complet nou de frică, pe care nu o puteam înțelege pe deplin. M-a copleșit.

Acest nivel următor de teamă înseamnă, de fapt, să-ți fie frică de cât de bun ai putea deveni, pentru că, chiar și atunci, ce te faci dacă nu e suficient?

Sunt foarte bucuros că, cu ajutorul grupului meu de sprijin, am reușit să găsesc puterea de a încerca, pur și simplu de a participa, și să plec de acolo și cu două medalii”, a completat David Popovici, pentru aceeași sursă.

În aceeași notă, înotătorul român susține că are un țel nou, deși a plecat de la Campionatele Mondiale din Singapore având o stare neplăcută. S-a simțit gol pe dinăuntru, dar se bucură că nu a stabilit recordul mondial de această dată.

Acest lucru este extrem de important pentru campionul olimpic care este motivat să tragă de el în fiecare dimineață. Zilnic se trezește cu gândul la antrenament și la obiectivele pe care le are de îndeplinit după vacanță.

