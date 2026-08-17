David Popovici a dezvăluit factorul-cheie pentru performanță: „Asta face diferența între medalia de aur și locul 6!”

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David Popovici (21 de ani) a dezvăluit ce i-a spus lui Leon Marchand după ce francezul a fost mai rapid decât el în ștafeta de 4×200 metri. De asemenea, campionul român a abordat subiectul recordului mondial, un obiectiv important pe care îl are în vizor, dar a vorbit și despre stilul său de înot.

David Popovici, provocare pentru Leon Marchand

David Popovici a spus că ar dori să îl înfrunte pe Leon Marchand în proba de 200 de metri. La europenele de la Paris, francezul a înregistrat un timp fabulos în ștafeta de 4×200 de metri, 1:43.76, cel mai bun din acest an. „Ceea ce am de spus i-am transmis deja vineri, după finală. I-am spus, în primul rând, ‘Jos pălăria’, felicitări pentru acel timp excelent.

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I-am spus că rivalitatea noastră ar putea deveni cu adevărat grozavă dacă am începe să ne înfruntăm în această probă. Îl felicit și sper să ne mai întâlnim și să concurăm unul împotriva celuilalt, umăr la umăr, în această probă, lucru care cred că ar fi foarte interesant”, a spus campionul român într-un interviu oferit pentru Arena, conform .

Recordul mondial, marele obiectiv al lui David Popovici

, însă nu și-a îndeplinit chiar toate obiectivele. Înotătorul român luptă în continuare pentru recordul mondial. „Cu siguranță este unul dintre obiectivele mele, unul dintre cele principale, dar, așa cum am învățat din experiența proprie, să-ți dedici întreaga viață unui singur scop, oricare ar fi acesta și oricât de mult ți-ai dori să-l atingi, este destul de riscant.

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Deoarece rămâne unul dintre cele mai importante obiective ale mele, pur și simplu voi accepta momentul când se va întâmpla. Nu mă grăbesc. Știu că voi ajunge acolo, sunt pe drumul cel bun și fac progrese constante. Când voi relua antrenamentele peste câteva zile, mă voi întoarce mai puternic și mai înțelept, datorită experienței acumulate la aceste Campionate Europene. Vom ști exact ce mici ajustări să facem și la ce aspecte să lucrăm pentru probele de 100 și 200 de metri”, a afirmat .

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Simfonie sau luptă? David Popovici, dezvăluiri despre stilul său

Întrebat dacă stilul său de înot este similar cu o simfonie sau cu o luptă, David Popovici și-a expus punctul de vedere: „Este, în mod clar, o combinație a ambelor. Liniștea de dinaintea cursei joacă un rol important. Dacă ar fi să fac o comparație, aș spune că este o stare de calm și liniște asemenea unei simfonii. Însă, odată ajuns în bazin, încerci să păstrezi acel calm, acea seninătate, cât mai mult posibil, chiar dacă situația se poate transforma rapid într-o luptă acerbă.

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În acel moment, trebuie să apelezi la rezervele interioare, dar fără a exagera și a-ți compromite tehnica. Trebuie să fii capabil să lupți cu o tenacitate feroce, dacă e nevoie, rămânând în același timp calm sub presiune și păstrându-ți forma. Acesta este unul dintre factorii-cheie, cel puțin din experiența mea, care fac diferența, de exemplu, între o medalie de aur și clasarea pe locul al șaselea”.