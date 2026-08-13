Cum a trăit iubita lui David Popovici semifinala de la 200 metri! Taisia, SHOW în tribune!

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Iubita lui David Popovici a urmărit atentă cursa perfectă făcută de campionul nostru și nu a părut afectată de miza competiției. Probabil și pentru că era convinsă că iubitul său nu va avea probleme să obțină calificarea în finala. Cu siguranță starea de spirit va fi alta în finală, acolo unde însuși David Popovici se așteaptă la o cursă mai strânsă.

Taisia, iubita lui David Popovici, a trăit la intensitate maximă cursa perfectă făcută de campionul nostru

Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, este împreună cu sportivul român de mai bine de șase ani. Fostă colegă de liceu cu David Popovici la Colegiul „George Coșbuc” din Capitală, Taisia a ales o altă carieră decât David. Tânăra a fost studentă la SNSPA și este o prezență constantă pe rețelele de socializare, însă în același timp discretă.

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Urmărită de zeci de mii de oameni, în special fani ai machiajului, . Ultima oară l-a folosit pe post de „cobai” chiar pe David Popovici, de Halloween. David Popovici mărturisea în trecut că a fost greu pentru iubita sa Taisia să îi înțeleagă programul, însă îi este mereu alături și îl susține constant.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea.

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Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios (…) O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament”, declara David Popovici, în cadrul unui podcast.

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Egor Kornev l-a dat de gol pe David Popovici, care ar fi pregătit să o ceară în căsătorie pe Taisia

În urmă cu o zi, numele Taisiei a fost pe buzele tuturor fanilor lui David Popovici din cauza rusului Egor Kornev. Tânărul înotător rival al lui David a „scăpat porumbelul” și a mărturisit că tânăra Taisia urmează să fie cerută de soție de David.

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„Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis ‘Cum adică? Ești căsătorit?’. Am zis ‘Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul’. El a zis ‘Și eu sunt cu prietena mea de șase ani. L-am întrebat ‘O vei cere de soție?’. A zis ‘Da, da, în curând’. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea”, a declarat Egor Kornev, citat de Match TV.