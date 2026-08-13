Sport

Cum a trăit iubita lui David Popovici semifinala de la 200 metri! Taisia, SHOW în tribune!

David Popovici s-a califica cu primul timp în finala la 200 de metri liber, fiind încurajat din tribune de iubita sa Taisia. Tânăra a fluturat cu mândrie un steag al României.
Flaviu Popa, Marian Popovici
13.08.2026 | 21:46
Cum a trait iubita lui David Popovici semifinala de la 200 metri Taisia SHOW in tribune
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Ce a făcut iubita lui David Popovici în timpul finalei. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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Iubita lui David Popovici a urmărit atentă cursa perfectă făcută de campionul nostru și nu a părut afectată de miza competiției. Probabil și pentru că era convinsă că iubitul său nu va avea probleme să obțină calificarea în finala. Cu siguranță starea de spirit va fi alta în finală, acolo unde însuși David Popovici se așteaptă la o cursă mai strânsă.

Taisia, iubita lui David Popovici, a trăit la intensitate maximă cursa perfectă făcută de campionul nostru

Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, este împreună cu sportivul român de mai bine de șase ani. Fostă colegă de liceu cu David Popovici la Colegiul „George Coșbuc” din Capitală, Taisia a ales o altă carieră decât David. Tânăra a fost studentă la SNSPA și este o prezență constantă pe rețelele de socializare, însă în același timp discretă.

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Urmărită de zeci de mii de oameni, în special fani ai machiajului, Taisia este pasionată de această artă și chiar face demonstrații de machiaj. Ultima oară l-a folosit pe post de „cobai” chiar pe David Popovici, de Halloween. David Popovici mărturisea în trecut că a fost greu pentru iubita sa Taisia să îi înțeleagă programul, însă îi este mereu alături și îl susține constant.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă susțină. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile, pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea.

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Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat. Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios (…) O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament”, declara David Popovici, în cadrul unui podcast.

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Egor Kornev l-a dat de gol pe David Popovici, care ar fi pregătit să o ceară în căsătorie pe Taisia

În urmă cu o zi, numele Taisiei a fost pe buzele tuturor fanilor lui David Popovici din cauza rusului Egor Kornev. Tânărul înotător rival al lui David a „scăpat porumbelul” și a mărturisit că tânăra Taisia urmează să fie cerută de soție de David.

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„Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis ‘Cum adică? Ești căsătorit?’. Am zis ‘Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul’. El a zis ‘Și eu sunt cu prietena mea de șase ani. L-am întrebat ‘O vei cere de soție?’. A zis ‘Da, da, în curând’. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea”, a declarat Egor Kornev, citat de Match TV.

Taisia, iubita lui David Popovici
Taisia, iubita lui David Popovici, alături de familie şi apropiaţi. Sursa foto: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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