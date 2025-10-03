David Popovici a fost chemat în Las Vegas de unul dintre cei mai bogați români și a făcut o promisiune „de milioane” chiar în fața americanilor: „În curând!”

David Popovici a dezvăluit cele mai importante detalii din viața unui sportiv de performanță într-un interviu în cadrul unui eveniment din Statele Unite ale Americii. „Rechinul” a făcut promisiunea că va recăpăta recordul mondial pentru timpul la proba regină a înotului.

David Popovici, interviu „de milioane” cu Daniel Dines

David Popovici se află încă în perioada de pauză după medaliile de aur de la Campionatul Mondial din Singapore și, de curând, a participat la un eveniment din Las Vegas, organizat de compania UiPath, specializată în software, a cărei co-fondator este Daniel Dines, omul ce ocupă poziția a cincea în clasamentul celor mai bogați români.

În cadrul discuției dintre cei doi, David a vorbit despre viața de sportiv și despre modul în care el își gestionează emoțiile și frica de eșec. În răspunsul său, tânărul sportiv a declarat că nu îi este teama de insuccese, deoarece ele l-au ajutat să devină ceea ce este astăzi și i-au oferit cele mai bune învățături:

„Ei bine, în primul rând, vorbind despre eșecuri, am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Adică, să câștigi e plăcut. Nu pot să mint în legătură cu asta, dar am învățat atât de multe din eșecuri. Vorbind despre nervi și emoții, ele sunt parte din sport. Nu există cale de a le ocoli. Dacă lupți împotriva lor, ele vor lupta împotriva ta. Însă eu încerc să lucrez cu ele.

Îți voi da un exemplu. Am avut 4 finale olimpice. Înainte de fiecare din aceste finale olimpice, mintea îți țiuie. Mintea mea bâzâia, iar inima bătea foarte tare. Totul în interiorul meu accelera. Totul era foarte tensionat și cred că asta e un lucru bun pentru că înseamnă că îmi pasă și simt cu adevărat că sunt în viață. Acelea sunt momentele în care m-am simțit cel mai viu.

Cred că emoțiile intense și nervii trebuie să fie îmbrățișate. Trebuie să le recunoști, să le accepți și să le primești așa cum primești un prieten în casa ta“, a spus David Popovici la evenimentul de la UiPath.

David Popovici, promisiune în fața lui Daniel Dines: „Voi recâștiga recordul mondial la suta de metri”

David Popovici a dat la o parte modestia, calitate ce îl caracterizează în 95% din timp, și a avut o reacție de adevărat campion în timpul conversației cu Daniel Dines.

În timp ce miliardarul român făcea o introducere pentru ceea ce urma să spună și enumera toate realizările lui David (Campion Mondial, Olimpic, etc.), înotătorul român l-a oprit pentru o secundă în momentul când Dines a ajuns la „Ai deținut recordul mondial”. „(Record) pe care îl voi redobândi”, a adăugat David Popovici, extrem de dezinvolt și făcând cu ochiul la cameră.



Cine deține recordul mondial la 100 de metri liber

În acest moment, recordul mondial este deținut de sportivul chinez Pan Zhanle, în vârstă de 21 de ani. La Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, el a înregistrat un timp uluitor de 46.40 secunde la proba regină a natației.

Care este cel mai bun timp scos de David Popovici la proba regină a natației

Sportivul român și-a depășit propriul record și a obținut un timp uluitor în proba de 100 de metri de la Singapore, reușind să termine cursa cu doar 11 sutimi mai lent decât recordul mondial al asiaticului. 46.51 a fost timpul lui Popovici, însă este gata să depășească orice barieră în viitorul apropiat.

Cine este Daniel Dines, al 5-lea cel mai bogat român

Daniel Dines este un antreprenor român ce se clasează pe locul al 5-lea în topul celor mai potenți financiar oameni din România. El este co-fondatorul companiei UiPath, ce se ocupă cu automatizarea și construirea roboților ce imită activități umane.

Compania sa are prezență legală în 29 de țări, iar operațiunile principale au loc în Statele Unite ale Americii, Japonia, dar și România. Conform Forbes, Daniel Dines are o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari și se află pe locul 2356 în clasamentul celor mai bogați oameni de pe planetă.