David Popovici a ieșit cu iubita la petrecere. Unde a fost marele campion mondial și olimpic al României

David Popovici a ieșit în lume, alături de iubita lui, Taisia Nițuleasa.

David a mers cu iubita la Balul Mascat Bridgerton

David a mers la un eveniment special, însoțit de iubita lui. Cei doi au fost aseară la Balul Mascat Bridgerton, o seară specială dedicată fanilor, concepută ca o experiență imersivă care aduce universul serialului dincolo de ecran. A fost prima întâlnire de acest tip dintre distribuția serialului și publicul din România.

Netflix a descris evenimentul drept o „scrisoare de dragoste” adresată publicului, invitând spectatorii să pășească într-o lume a eleganței, misterului și romantismului care a consacrat seria la nivel global.

Balul a fost onorat de prezența lui Luke Thompson, interpretul boemului Benedict Bridgerton, Yerin Ha, care o aduce la viață pe Sophie Baek, Ruth Gemmell, în rolul emblematic al lui Lady Violet Bridgerton, și Hannah Dodd, care o interpretează pe Francesca Bridgerton.

Netflix a adus vedele serialului în România

Scopul Balul Mascat Bridgerton a fost de a celebra lansarea sezonului patru, difuzat pe Netflix în două părți. Primele patru episoade sunt deja disponibile, urmând ca episoadele 5–8 să fie lansate pe 26 februarie 2026.

Noul sezon deschide un capitol diferit în povestea familiei Bridgerton, concentrându-se pe o reinterpretare modernă a mitului Cenușăresei, construită în jurul relației dintre Benedict și Sophie.

Dincolo de prezența la eveniment, David Popovici este în pregătire pentru cel mai important eveniment sportiv la care va participa în 2026. Acestea sunt programate în intervalul 31 iulie – 16 august la Paris. El are în palmares două medalii de aur la Europene, obținute în 2022, la Roma, cînd avea 18 ani.

Se pregătește pentru Campionatele Europene de la Paris

a reușit să impresioneze și în 2025, obținând aurul la probele de 100 și 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.

De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia). El a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental.