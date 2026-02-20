David Popovici a ieșit cu iubita la petrecere. Unde a fost marele campion mondial și olimpic al României

David Popovici a ieșit în lume, alături de iubita lui, Taisia Nițuleasa. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și au o relație discretă, încă de pe vremea în care au fost colegi la liceul George Coșbuc.
David a mers la un eveniment special, însoțit de iubita lui. Cei doi au fost aseară la Balul Mascat Bridgerton, o seară specială dedicată fanilor, concepută ca o experiență imersivă care aduce universul serialului dincolo de ecran. A fost prima întâlnire de acest tip dintre distribuția serialului și publicul din România.
Netflix a descris evenimentul drept o „scrisoare de dragoste” adresată publicului, invitând spectatorii să pășească într-o lume a eleganței, misterului și romantismului care a consacrat seria la nivel global.
Balul a fost onorat de prezența lui Luke Thompson, interpretul boemului Benedict Bridgerton, Yerin Ha, care o aduce la viață pe Sophie Baek, Ruth Gemmell, în rolul emblematic al lui Lady Violet Bridgerton, și Hannah Dodd, care o interpretează pe Francesca Bridgerton.
Scopul Balul Mascat Bridgerton a fost de a celebra lansarea sezonului patru, difuzat pe Netflix în două părți. Primele patru episoade sunt deja disponibile, urmând ca episoadele 5–8 să fie lansate pe 26 februarie 2026.
Noul sezon deschide un capitol diferit în povestea familiei Bridgerton, concentrându-se pe o reinterpretare modernă a mitului Cenușăresei, construită în jurul relației dintre Benedict și Sophie.
Dincolo de prezența la eveniment, David Popovici este în pregătire pentru cel mai important eveniment sportiv la care va participa în 2026. Acestea sunt programate în intervalul 31 iulie – 16 august la Paris. El are în palmares două medalii de aur la Europene, obținute în 2022, la Roma, cînd avea 18 ani.
David Popovici, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a reușit să impresioneze și în 2025, obținând aurul la probele de 100 și 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.
De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia). El a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental.