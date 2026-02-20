Sport

David Popovici a ieșit cu iubita la petrecere. Unde a fost marele campion mondial și olimpic al României

Cel mai bun sportiv român al ultimilor ani a ieșit din programul său obișnuit pentru o seară, pe care a petrecut-o la un eveniment special din Capitală
Catalin Oprea
20.02.2026 | 10:15
David Popovici a iesit cu iubita la petrecere Unde a fost marele campion mondial si olimpic al Romaniei
SPECIAL FANATIK
David Popovici este campion european, mondial și olimpic FOTO facebook
ADVERTISEMENT

David Popovici a ieșit în lume, alături de iubita lui, Taisia Nițuleasa. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani și au o relație discretă, încă de pe vremea în care au fost colegi la liceul George Coșbuc.

David a mers cu iubita la Balul Mascat Bridgerton

David a mers la un eveniment special, însoțit de iubita lui. Cei doi au fost aseară la Balul Mascat Bridgerton, o seară specială dedicată fanilor, concepută ca o experiență imersivă care aduce universul serialului dincolo de ecran. A fost prima întâlnire de acest tip dintre distribuția serialului și publicul din România.

ADVERTISEMENT

Netflix a descris evenimentul drept o „scrisoare de dragoste” adresată publicului, invitând spectatorii să pășească într-o lume a eleganței, misterului și romantismului care a consacrat seria la nivel global.

Balul a fost onorat de prezența lui Luke Thompson, interpretul boemului Benedict Bridgerton, Yerin Ha, care o aduce la viață pe Sophie Baek, Ruth Gemmell, în rolul emblematic al lui Lady Violet Bridgerton, și Hannah Dodd, care o interpretează pe Francesca Bridgerton.

ADVERTISEMENT
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de...
Digi24.ro
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Netflix a adus vedele serialului în România

Scopul Balul Mascat Bridgerton a fost de a celebra lansarea sezonului patru, difuzat pe Netflix în două părți. Primele patru episoade sunt deja disponibile, urmând ca episoadele 5–8 să fie lansate pe 26 februarie 2026.

ADVERTISEMENT
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut...
Digisport.ro
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
david popovici iubita taisia nitulescu bal mascat brigertone netflix
David și Taisia au foat la Balul Mascat Brigertone FOTO instagram

 

Noul sezon deschide un capitol diferit în povestea familiei Bridgerton, concentrându-se pe o reinterpretare modernă a mitului Cenușăresei, construită în jurul relației dintre Benedict și Sophie.

ADVERTISEMENT

Dincolo de prezența la eveniment, David Popovici este în pregătire pentru cel mai important eveniment sportiv la care va participa în 2026. Acestea sunt programate în intervalul 31 iulie – 16 august la Paris. El are în palmares două medalii de aur la Europene, obținute în 2022, la Roma, cînd avea 18 ani.

Se pregătește pentru Campionatele Europene de la Paris

David Popovici, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a reușit să impresioneze și în 2025, obținând aurul la probele de 100 și 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore.

De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia). El a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental.

Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
Adrian Bumbescu, decizie categorică după ce a văzut contrele Becali – Miruță: „Mergem...
Fanatik
Adrian Bumbescu, decizie categorică după ce a văzut contrele Becali – Miruță: „Mergem la el”. Video
Anunț din Turcia după ce Denis Drăguș și Alexandru Maxim nu au putut...
Fanatik
Anunț din Turcia după ce Denis Drăguș și Alexandru Maxim nu au putut părăsi România! Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Tănase l-a sunat pe Prunea după ce fostul portar îl criticase! Ce...
iamsport.ro
Florin Tănase l-a sunat pe Prunea după ce fostul portar îl criticase! Ce i-a spus decarul FCSB l-a lăsat mască: 'Te-ai luat de mine!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!