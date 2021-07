David Popovici a impresionat-o pe Ana Maria Popescu: „O minune de copil. Mi-aș dori să-l clonăm”. Video

Revenită în țară după performanța uluitoare de la Tokyo, Ana Maria Popescu a răspuns, , afirmațiilor ministrului Tineretului și Sportului, Eduard Novak, iar apoi și-a îndreptat atenția spre David Popovici, tânărul de doar 16 ani pe umerii căruia stă viitorul înotului românesc.

„Este o minune de copil și mi-aș dori să-l clonăm. O să ajungă mare”, a spus câștigătoarea medaliei de argint în proba individuală feminină de spadă, trăgând, totodată, un semnal de alarmă: „Nu vreau să-l comparați vreodată cu Phelps sau mai știu eu care. E David al nostru și punct”.

Deși a ratat la doar două sutimi bronzul în proba de 200 metri liber, Popovici are toate șansele să se întoarcă acasă cu o medalie. Asta pentru că s-a calificat, cu al 8-lea timp, câteva ore mai târziu, în semifinala de 100 metri liber.

Ana Maria Popescu, cuvinte superbe despre înotătorul David Popovici

„David n-are nevoie de sfaturi. David este un fenomen. David este o minune de copil și mi-aș dori să-l clonăm. David o să ajungă mare. Și mi-aș dori să ajungă mai mulți ca David.

Și mai mulți antrenori ca ai lui David, da? Că de acolo pleacă totul. Și nu știu dacă ați văzut discursul copilului. De fiecare dată face referire la antrenor. Despre asta este vorba, oameni buni.

Despre omul ăla care te are în grijă, David fiind și minor, care sădește în tine speranța aia de a deveni, înainte de toate, om bun. Noi de genul ăsta de oameni avem nevoie. Și David o să ajungă mare.

Nu vreau să-l comparați vreodată cu Phelps sau mai știu eu care. E David al nostru și punct. Așa cum sunt și alții”, a declarat Ana Maria Popescu, la sosirea în țară. (Declarația poate fi ascultată la minutul 8:20).

Speranțe pentru România după calificarea în semifinalele probei de 100 metri liber

În altă ordine de idei, David Popovici nu renunță la visul de a cuceri o medalie olimpică la prima sa participare într-o competiție de asemenea anvergură. Ba chiar ne asigură că, în ciuda efortului uriaș depus în finala probei de 200 metri liber, , înregistrat la Campionatele Europene de Juniori, cu o săptămână înaintea Jocurilor Olimpice.

„Nu a fost cea mai ușoară cursă, seria asta de după finala de la 200 de metri, dar e ceva cu care trebuie să mă obișnuiesc, ceva cu care tot o să mă confrunt. Probele sunt mai dese, una lângă alta.

A fost interesant, am reușit exact ce mi-am propus, să mă calific în semifinale. Nu s-a înotat atât de tare, nici eu nu am înotat tare. Unii s-au apropiat de timpul lor cu 70 de sutimi.

Poate bat recordul chiar eu în zilele următoare. Cine știe? Știu să înot mai repede. Sunt făcut să înot mai repede, dar pentru azi e de ajuns. Am dormit o oră, mai mult am ațipit, am stat întins.

Imediat după cursă am înotat vreo o mie de metri, am fost la antidoping, am făcut pipi într-un borcănel, după aceea am ajuns în sat, am mâncat și am ațipit”, a mărturisit noua speranță a înotului românesc.