Sport

David Popovici a început antrenamentele: „Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!” Marele obiectiv al înotătorului român. Video

David Popovici a început antrenamentele pentru noul sezon, după o lună şi jumătate de pauză. Înotătorul român a spus că i-a fost dor de bazin, iar pentru noul sezon are un mare obiectiv.
Marian Popovici
30.09.2026 | 12:00
David Popovici a inceput antrenamentele Mia fost dor pentru ca e in natura mea Marele obiectiv al inotatorului roman Video
SPECIAL FANATIK
David Popovici a început antrenamentele: "Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!" Marele obiectiv al înotătorului român. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
ADVERTISEMENT

David Popovici a avut o lună şi jumătate de vacanţă după medaliile de aur obţinute la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român a început antrenamentele, pe care le va efectua la bazinul de la Dinamo odată cu venirea sezonului rece.

David Popovici a revenit în bazin: „Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!”

Marţi, 29 septembrie, David Popovici a început pregătirea pentru noul sezon. Înotătorul român a spus că se simte excelent la startul antrenamentelor şi că i-a fost dor de înot, chiar dacă urmează o perioadă în care aceasta va deveni rutina sa zilnică:

ADVERTISEMENT

Mi-a fost dor pentru că e în natura mea. Este felul în care am fost construit, în care am fost crescut şi îmi găsesc refugiul în ordinea pe care ţi-o oferă disciplina şi rutina şi mă face să mă simt eu”, a spus David Popovici.

Discurs despre disciplină şi rutină: „Cele mai grele aspecte ale sportului”

Înotătorul român a vorbit în cadrul evenimentului Impact SEE despre excelenţă şi ce înseamnă să fii un lider. David Popovici a dezvăluit că scena nu e terenul lui principal, dar cu toate acestea începe să se simtă din ce în ce mai bine şi mai dezinvolt:

ADVERTISEMENT
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească...
Digi24.ro
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor

„Disciplina şi rutina le pun în aceeaşi categorie. Disciplina e cea mai grea pentru că presupune să te dedici unei cauze. Rutina poate deveni foarte plictisitoare şi aşa că unul dintre cele mai grele aspecte ale sportului sunt rutina şi disciplina. Nu e nicio surpriză. Toată lumea îşi poate imagina asta.

ADVERTISEMENT
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat...
Digisport.ro
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga

E important pentru mine să fac şi alte lucruri. Cel puţin în cazul zilei de azi a fost important să fiu alături de UiPath, unul dintre partenerii mei, să vorbim despre excelenţă, disciplină şi ce înseamnă să fii un lider, dar şi munca foarte valoroasă pe care o au cu fundaţia. Ajută mii de copii care nu au primit aceleaşi oportunităţi pe care le-am primit noi, cei care suntem prezenţi aici. Fiind alături de ei nu mă scoate din zona de confort”, a spus David Popovici.

ADVERTISEMENT

Marele obiectiv al sezonului pentru David Popovici

Principalul obiectiv al anului 2027 pentru David Popovici îl reprezintă Campionatele Mondiale de la Budapesta. Competiţia va avea loc între 26 iunie şi 18 iulie în MVM Dome, arenă în care are loc şi turneul Final Four din Champions League, la handbal feminin.

Înainte de începutul pregătirilor, David Popovici a vorbit despre acest aspect, spunând că Mondialele de la Budapesta reprezintă un pas în pregătirea celui mai important obiectiv, Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028:

ADVERTISEMENT

„Campionatul Mondial este obiectivul principal de anul acesta, dar e important să nu uit că este încă un pas în pregătirea noastră pentru, cu adevărat, cel mai important obiectiv, și anume Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 2028.

Prefer ca, în loc să mă gândesc imediat cum intru în bazin că am Mondialele la anul în iulie, să mă gândesc: azi am un antrenament, mâine am două, poimâine iar două. Zi de zi. Este ceva ce mă păstrează ancorat în prezent, fără să îmi fac griji pentru un viitor complet imaginar, pentru că nu știi ce se va întâmpla”, a spus David Popovici în urmă cu o săptămână.

  • 22 de ani are David Popovici
  • 4 medalii de aur a câştigat la Campionatele Mondiale

David Popovici a început antrenamentele: "Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!" Marele obiectiv al înotătorului român

Gică Hagi, OUT după returul cu Suedia? Dănuț Lupu: „Nu cred că își...
Fanatik
Gică Hagi, OUT după returul cu Suedia? Dănuț Lupu: „Nu cred că își va mai dori să rămână”
România, condamnată prea devreme? Din ce urne a pornit calificările pentru EURO 2008,...
Fanatik
România, condamnată prea devreme? Din ce urne a pornit calificările pentru EURO 2008, 2016 și 2024
Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai...
Fanatik
Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai Pintilii a explicat, pas cu pas, metoda miliardarului. „Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Îngrozitor! Președintele unui club din România, afirmații uluitoare despre o femeie:'Târfă, nebună dovedită'
iamsport.ro
Îngrozitor! Președintele unui club din România, afirmații uluitoare despre o femeie:'Târfă, nebună dovedită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!