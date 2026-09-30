David Popovici a început antrenamentele: „Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!” Marele obiectiv al înotătorului român. Video

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David Popovici a avut o lună şi jumătate de vacanţă după medaliile de aur obţinute la Campionatele Europene de la Paris. Înotătorul român a început antrenamentele, pe care le va efectua la bazinul de la Dinamo odată cu venirea sezonului rece.

David Popovici a revenit în bazin: „Mi-a fost dor pentru că e în natura mea!”

Marţi, 29 septembrie, David Popovici a început pregătirea pentru noul sezon. Înotătorul român a spus că se simte excelent la startul antrenamentelor şi că i-a fost dor de înot, chiar dacă urmează o perioadă în care aceasta va deveni rutina sa zilnică:

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„Mi-a fost dor pentru că e în natura mea. Este felul în care am fost construit, în care am fost crescut şi îmi găsesc refugiul în ordinea pe care ţi-o oferă disciplina şi rutina şi mă face să mă simt eu”, a spus David Popovici.

Discurs despre disciplină şi rutină: „Cele mai grele aspecte ale sportului”

despre excelenţă şi ce înseamnă să fii un lider. David Popovici a dezvăluit că scena nu e terenul lui principal, dar cu toate acestea începe să se simtă din ce în ce mai bine şi mai dezinvolt:

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„Disciplina şi rutina le pun în aceeaşi categorie. Disciplina e cea mai grea pentru că presupune să te dedici unei cauze. Rutina poate deveni foarte plictisitoare şi aşa că unul dintre cele mai grele aspecte ale sportului sunt rutina şi disciplina. Nu e nicio surpriză. Toată lumea îşi poate imagina asta.

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E important pentru mine să fac şi alte lucruri. Cel puţin în cazul zilei de azi a fost important să fiu alături de UiPath, unul dintre partenerii mei, să vorbim despre excelenţă, disciplină şi ce înseamnă să fii un lider, dar şi munca foarte valoroasă pe care o au cu fundaţia. Ajută mii de copii care nu au primit aceleaşi oportunităţi pe care le-am primit noi, cei care suntem prezenţi aici. Fiind alături de ei nu mă scoate din zona de confort”, a spus David Popovici.

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Marele obiectiv al sezonului pentru David Popovici

Principalul obiectiv al anului 2027 pentru David Popovici îl reprezintă Campionatele Mondiale de la Budapesta. Competiţia va avea loc între 26 iunie şi 18 iulie în MVM Dome, arenă în care are loc şi turneul Final Four din Champions League, la handbal feminin.

, David Popovici a vorbit despre acest aspect, spunând că Mondialele de la Budapesta reprezintă un pas în pregătirea celui mai important obiectiv, Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028:

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„Campionatul Mondial este obiectivul principal de anul acesta, dar e important să nu uit că este încă un pas în pregătirea noastră pentru, cu adevărat, cel mai important obiectiv, și anume Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 2028.

Prefer ca, în loc să mă gândesc imediat cum intru în bazin că am Mondialele la anul în iulie, să mă gândesc: azi am un antrenament, mâine am două, poimâine iar două. Zi de zi. Este ceva ce mă păstrează ancorat în prezent, fără să îmi fac griji pentru un viitor complet imaginar, pentru că nu știi ce se va întâmpla”, a spus David Popovici în urmă cu o săptămână.

22 de ani are David Popovici

4 medalii de aur a câştigat la Campionatele Mondiale