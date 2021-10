David Popovici a inspirat-o pe Irina Rimes pentru o nouă melodie: “De mic am fost un copil mare”. Interviu fabulos cu cei doi. Video

Invitați în cel mai recent episod al podcastului găzduit de Amalia Enache pentru organizația Hope and Homes for Children – Cu Inima la Vedere – și cântăreața Irina Rimes au făcut dezvăluiri neștiute despre viața lor.

David le-a povestit cum arată o zi normală din viața lui în perioada antrenamentelor și competițiilor, ce rol joacă disciplina în atingerea performanței, de ce este mama sa este persoana la care apelează de fiecare dată când apele sunt apele tulburi și a inspirat-o pe Irina Rimes pentru o nouă melodie.

“Încă de mic am fost un copil destul de mare și acum mai am de crescut. (…) Mă uitam în fiecare zi în oglindă și spuneam, eu nu îmbătrânesc, eu sunt nemuritor.”, este declarația care a fascinat-o pe Irina Rimes. “Ce frumos a zis: încă de mic am fost un copil destul de mare!” a reacționat Irina Rimes.

ADVERTISEMENT

“O să iasă o melodie după întâlnirea asta. Sunt sigură că Irina compune o melodie inspirată de povestea ta.”, a replicat și gazda podcastului Amalia Enache.

“Făceam activitățile pe care le făceau și copiii cu autism”

Pe parcursul interviului, puștiul campion a spus că părinții săi i-au oferit tot ce avea nevoie pentru a ajunge omul de azi. Iar lecțiile de viață au început de când era mic, din momentul în care mama sa – psiholog de meserie – îl lua în centrul de plasament în care își desfășura activitatea.

ADVERTISEMENT

“Ea mă lua la serviciu când eram mai mic. Mama muncea într-un centru de plasament pentru copii cu autism și pentru copii abandonați. Am înțeles de mic că nu sunt cu nimic mai presus față de absolut niciun copil, indiferent de ce probleme are sau în ce mediu a crescut. Făceam activitățile pe care le făceau și copiii cu autism. Am învățat să tratez fiecare om la fel, ca și cum mă tratez pe mine. Am simțit că ar fi nevoie de căldură. Un copil trebuie să simtă căldură, o figură, două care să poate să îi ofere ceva, confort. E nevoie să ai pe cineva care să aibă grijă de tine, pentru că altfel te afectează.”, a dezvăluit David Popovici.

Irina Rimes: “Mama a suferit mult”

La polul opus, Irina Rimes a povestit că nu a avut parte de sprijin emoțional din partea părinților. Cântăreața a mărturisit că acesta a fost, cel mai probabil, și motivul pentru care a fost întotdeauna o persoană iresponsabil de curajoasă.

ADVERTISEMENT

“Eu am fost mereu foarte independentă și destul de iresponsabilă, o fată destul de curajoasă. La 14 ani luam microfonul și plecam prin țară să cânt la evenimente, cu diverși oameni. Am dormit și în gări la 16 ani. De exemplu, de Revelion am și înghețat. Aici era nenea care cerșea și eu dormeam cu laptopul sub cap, în gară, în orașul Bălți.

Cred că e important să lași copilul să facă alegerile lui pentru că doar așa învață. Până la o vârstă nu le spuneam părinților, făceam alegerile fără să știe. Dacă ieșea rezultaul dorit atunci nu mai aveau ce să zică, dacă nu, poate nici nu aflau.

ADVERTISEMENT

După ce au văzut că lucrurile se materializează și … pentru că în Moldova, în realitate, nu exista vreo industrie muzicală până să plec eu. Nu faci muzică din pasiune, ca fată. Făceai muzică să ajungi cunoscută și să te măriți bine. Într-o țară cum e patriarhatul Republica Moldova este destul de greu să te impui. Chiar e destul de greu să fii femeie frumoasă, îngrijită, să faci muzică, să urci pe scenă în fustiță și după aia să te aștepți să fii… .

Am gândit după sistemul moldovenesc numai cât mi-a convenit mie. Eu m-am căsătorit pentru că am iubit, m-am îndrăgostit de un român care avea vocabular frumos, avea opinii, avea idei, era foarte – foarte talentat și încă este. El a fost destul de greu acceptat de familia mea și de prietenii mei. (…)

ADVERTISEMENT

“Ai mei au muncit atât de mult să ne dea lucruri încât au uitat de partea cealaltă”

Mama mă sună în fiecare zi, îi răspund cred la 5 apeluri din 10. Eu am început să comunic cu părinții mai mult când am zburat de acasă. La început comunicam pentru control, pentru că ei știau despre noi, dar nu își cunoșteau copiii. Atât de mult au muncit pentru noi încât au ajuns la 20 de ani ai mei și la 15 ani ai lui frati-miu fără să ne cunoască. Atunci și-au dat seama că copiii lor sunt mari, au făcut alegeri în viață care le-au adus doar succes și bunăstare și pot avea încredere în copiii lor. Dar eu nu i-am blamat niciodată, au muncit atât de mult ca să ne dea lucruri, încât au uitat de partea cealaltă.

Mama a fost inspector fiscal, apoi contabil, tata – contabil, apoi și-a deschis un mic business cu niște magazinașe, în comunele de lângă. Aveau serviciu, dar, după o vreme, când au căzut cooperativele, s-au trezit în situația în care nu au mai avut un salariu atât de bun. Seara veneau acasă și făceau hârțoage, iar ziua mergeau la câmp, aveam câteva hectare, și semănau diverse.

Abia dupa 25 de ani ai mei părinții au hotărât să ne cunoască. Reala cunoaștere. De aici au început discuțiile despre iubire, satisfacție, sacrificiu, avem pentru ce să trăim sau nu, există sens sau nu? (…) Cel mai puternic moment a fost acum câteva luni când eram la un concert și a venit tata la mine, m-a luat în brațe și mi-a spus: ‘Iartă-mă pentru tot! Știu că nu am fost cel mai bun tată’. Și cum să nu ierți? A fost greu, a fost un moment care face din viață și la mine viața e așa de frumoasă! (…)

“Trăiesc într-un haos controlat. Clar o să ajungi să sângerezi”

Mi-am dat seama că mama a suferit mult. Cumva mi-a confirmat că simte ce simt și eu. Mama și acum plânge. Ea consideră că am o viață grea, că este foarte multă presiune pentru că eu trebuie să trăiesc într-un haos controlat, cum a spus și David. Pentru că nu știu niciodată cât de sinceri sunt oamenii din jurul meu, ce vor de la mine. În general creația este un domeniu foarte volatil, și atunci și viața ta e volatilă, dacă te dedici total creației. Mama suferă pentru mine și suferă când îmi ascultă versurile, pentru că ea știe că un suflet ușor n-are cum să scrie așa ceva, deci clar este ceva greu în sufletul ăla. Și clar o să ajungi la un moment dat să sângerezi. Se teme, dar acceptă lucrurile astea și așa mergem mai departe în fiecare zi.”, a povestit Irina Rimes.

Interviul integral îl poți vedea în video de mai jos: