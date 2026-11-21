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, după cele două medalii de aur la Campionatele Europene din 2026. Înotătorul român a spus că cel mai frumos moment al anului este că a făcut parte din cea mai rapidă cursă de 100 de metri liber din istorie, pe care a şi câştigat-o.

Finala de 100 de metri liber de la Paris, cea mai frumoasă amintire din 2026

La Campionatele Europene de la Paris, . Pentru înotătorul român, finala la 100 de metri liber rămâne cea mai frumoasă amintire a anului:

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„Deci, anul ăsta sunt foarte mândru de faptul că la Campionatul European, la finala de 100 de metri liber, am fost parte – nu numai că am fost parte, dar am și câștigat acea finală – am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber.

Ceea ce-mi spune că sportul ăsta mai are și cursa asta mai are enorm de mult potențial și foarte mult loc să se dezvolte. Adică, deși sunt foarte aproape de recordul mondial și suntem extrem de mulți în sub 47 de secunde, în câteva sutimi, mai e mult de mâncat pentru noi toți”, a spus Popovici.

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David Popovici, cu gândul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: „Sunt suficient cu picioarele pe pământ”

Înotătorul a dezvăluit că gândul îi sare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028. Spune că nu vrea să îşi schimbe strategia de a se gândi la fiecare cursă în parte, pentru că i-a adus mult succes şi spune că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ:

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„Bineînțeles că-mi zboară gândul la Los Angeles, dar sunt suficient cu picioarele pe pământ cumva să recurg la strategia care m-a ajutat atât de mult de-a lungul anilor și anume pas cu pas, competiție cu competiție, cărămidă cu cărămidă. Nu s-a schimbat asta față de atunci când aveam 14 ani, chiar dacă acum am multe titluri în dreptul numelui”, a declarat David Popovici la Gala Dinamo.

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David Popovici a numit principalul obiectiv pentru anul 2027: "Hai s-o facem!"