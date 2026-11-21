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David Popovici a avut un 2026 fabulos, care i-a adus . În cadrul evenimentului, înotătorul a declarat că în anul 2027 încearcă să bată un record mondial şi abia aşteaptă să se întoarcă la Budapesta, acolo unde a câştigat primele medalii de aur la seniori (100 şi 200 de metri liber la CM 2022).

David Popovici vrea să doboare din nou recordul mondial: „Hai s-o facem”

a declarat că îi zboară gândul la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, dar spune că recordul mondial la 100 de metri liber poate fi bătut anul viitor, acesta fiind principalul ţel pentru 2027:

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„Pași mici, pași mici și, deși îmi zboară gândul și așa mai departe inclusiv la LA, mi-aș dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber, pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, ok, am devenit cel mai bun din lume și demonstrez asta o dată la ceva timp, dar parcă să fii cel mai bun din istorie are pentru mine o altă greutate. Și da, cumva am tot, mă rog, din nou exagerez, cu ghilimelele de rigoare, am lălăit-o așa, am zis „hai că o fac, o fac, o fac”. Hai s-o facem”, a spus David Popovici.

David Popovici a doborât recordul mondial la 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma, în 2022. Atunci, a înotat cu timpul 46.86 de secunde. Recordul a rezistat până în februarie 2024, când Pan Zhanle a înotat 46.80. Chinezul a stabilit reperul istoric la JO de la Paris: 46.40, timp care rezistă de atunci.

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Campionatele Mondiale de la Budapesta, marele obiectiv din 2027

Campionul român abia aşteaptă să înoate din nou la Budapesta, spunând că 2026 a fost un an de tranziţie, iar cu cât se apropie Jocurile Olimpice de la Los Angeles cu atât se va intensifica pregătirea pentru marele obiectiv:

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„Abia aștept să mă întorc la Budapesta pentru Campionatul Mondial, pentru că acolo am… adică am niște amintiri foarte, foarte frumoase de acolo. Acum cinci ani m-am calificat pentru prima oară la prima mea ediție de Jocuri Olimpice la Budapesta, după care un an mai târziu, în 2022, am ieșit pentru prima oară campion mondial acolo, chiar dublu campion mondial. Așa că, uite, știi cum povesteam și înainte de Europene, că Parisul poate e un oraș care-mi poartă noroc, de ce nu și Budapesta? Până la urmă, orice oraș în care am fost până acum și am concurat, dacă e s-o luăm așa, mi-a purtat noroc.

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2026 a fost un an de tranziție în materie de nivelul competițiilor, intensitatea pregătirii și așa mai departe, pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic. Și am venit din 2025, unde am avut un Campionat Mondial foarte puternic în Singapore, către 2027, unde avem din nou Campionatele Mondiale. A fost, cu ghilimelele de rigoare, „doar” un Campionat European. Nu numai pentru mine, pentru toată lumea din Europa și pentru toată lumea, toți prietenii mei asiatici care au concurat la Jocurile Asiei și așa mai departe. Da, deci e un an de tranziție”, a declarat David Popovici.

David Popovici a numit principalul obiectiv pentru anul 2027: "Hai s-o facem!"