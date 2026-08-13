David Popovici a rămas fără cel mai mare rival la 200 de metri liber! Ce s-a întâmplat în serii

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David Popovici a câştigat aurul la 100 de metri liber şi joi dimineaţa a intrat din nou în bazin pentru seriile de la 200 de metri liber, unde este mare favorit. Înotătorul român nu a avut emoţii şi .

Rivalul lui David Popovici s-a retras din serii! E vicecampionul olimpic al probei

Campionul român nu a forţat şi a încheiat cu al patrulea timp pentru semifinale. El va lua startul în prima semifinală, de la ora 19:41, ora României. David Popovici a declarat că nu a forţat în serii, pentru a fi cât mai proaspăt pentru cursele din semifinală şi finală, ultimele pentru el la Campionatele Europene de Nataţie.

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David Popovici a rămas fără unul dintre marii rivali în proba de 200 de metri liber. Vicecampionul olimpic de la Paris, Matthew Richards, nu a luat startul în serii şi, astfel, nu va intra în calcule pentru medaliile de la Europene. În dimineața cursei, el a acuzat o stare de rău și a fost nevoit să se retragă din concurs.

David Popovici i-a suflat aurul olimpic lui Richards pe ultima lungime de bazin!

La Jocurile Olimpice de la Paris, după o cursă pasionantă. Românul a revenit fantastic pe ultimii 50 de metri şi l-a învins pe Matthew Richards cu doar două sutimi. Pe trei a încheiat Luke Hobson.

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David Popovici este mare favorit să câştige aurul mondial în proba de 200 de metri liber. Dacă se vor respecta calculele hârtiei, românul se va lupta pentru primul loc cu britanicul James Guy şi germanul Lukas Martens, deşi Christian Gieffing (Austria) a înotat foarte bine în serii şi a încheiat cu primul timp. Cele două semifinale vor avea loc la ora 19:41 şi 19:45, ora României.

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