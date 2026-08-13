Sport

David Popovici a rămas fără cel mai mare rival la 200 de metri liber! Ce s-a întâmplat în serii

David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber, unde este mare favorit. Românul a scăpat şi de cel mai mare rival după seriile de joi dimineaţa.
Marian Popovici
13.08.2026 | 15:07
David Popovici a ramas fara cel mai mare rival la 200 de metri liber Ce sa intamplat in serii
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
David Popovici a rămas fără cel mai mare rival la 200 de metri liber! Ce s-a întâmplat în serii. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a câştigat aurul la 100 de metri liber şi joi dimineaţa a intrat din nou în bazin pentru seriile de la 200 de metri liber, unde este mare favorit. Înotătorul român nu a avut emoţii şi şi-a câştigat seria cu 1:46.06 secunde.

Rivalul lui David Popovici s-a retras din serii! E vicecampionul olimpic al probei

Campionul român nu a forţat şi a încheiat cu al patrulea timp pentru semifinale. El va lua startul în prima semifinală, de la ora 19:41, ora României. David Popovici a declarat că nu a forţat în serii, pentru a fi cât mai proaspăt pentru cursele din semifinală şi finală, ultimele pentru el la Campionatele Europene de Nataţie.

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David Popovici a rămas fără unul dintre marii rivali în proba de 200 de metri liber. Vicecampionul olimpic de la Paris, Matthew Richards, nu a luat startul în serii şi, astfel, nu va intra în calcule pentru medaliile de la Europene. În dimineața cursei, el a acuzat o stare de rău și a fost nevoit să se retragă din concurs.

David Popovici i-a suflat aurul olimpic lui Richards pe ultima lungime de bazin!

La Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici a câştigat aurul olimpic în proba de 200 de metri liber după o cursă pasionantă. Românul a revenit fantastic pe ultimii 50 de metri şi l-a învins pe Matthew Richards cu doar două sutimi. Pe trei a încheiat Luke Hobson.

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David Popovici, Matthew Richards şi Luke Hobson, pe podiumul de la Jocurile Olimpice. Sursa: Profimedia
David Popovici, Matthew Richards şi Luke Hobson, pe podiumul de la Jocurile Olimpice. Sursa: Profimedia

David Popovici este mare favorit să câştige aurul mondial în proba de 200 de metri liber. Dacă se vor respecta calculele hârtiei, românul se va lupta pentru primul loc cu britanicul James Guy şi germanul Lukas Martens, deşi Christian Gieffing (Austria) a înotat foarte bine în serii şi a încheiat cu primul timp. Cele două semifinale vor avea loc la ora 19:41 şi 19:45, ora României.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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