David Popovici a rămas mască! Reacția campionului român după ce a urmărit din tribune o performanță uluitoare

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Johannes Liebmann (19 ani) a stabilit un nou record mondial în finala probei de 1.500 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris, iar David Popovici (21 de ani), aflat în tribună, a fost extrem de impresionat de prestația germanului. Ce a transmis campionul român pe rețelele sociale după performanța fabuloasă a lui Liebmann.

David Popovici a urmărit din tribune o performanță istorică. Cum a reacționat campionul român

Finala probei de 1.500 de metri liber de la Campionatele Europene desfășurate la Paris a avut loc sâmbătă seara, iar România a fost reprezentată de Theodor Proca, sportiv care a terminat pe locul 7. Medalia de aur a fost câștigată de germanul Johannes Liebmann, care a terminat cursa cu un timp de 14:26.79, spulberând vechiul record mondial (14:30.67), stabilit de americanul Bobby Finke la Jocurile Olimpice din 2024.

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David Popovici a fost prezent în tribune alături de colegii din delegația României pentru a-l susține pe Theodor Proca. , a fost extrem de impresionat de performanța germanului Liebmann. După cursă, Popovici a postat pe rețelele sociale o imagine cu acesta, alături de mesajul „Una dintre cele mai bune curse pe care le-am văzut vreodată…”.

Ce urmează pentru David Popovici după medaliile de aur cucerite la Paris

, iar pentru campionul român urmează o perioadă de pauză. „O să sărbătoresc când mă întorc în țară și o să… nu știu, o să am și eu timp să călătoresc, să mă plimb cu mașinile, să fac ce vreau. Oricum, față de acum câțiva ani, îmi permit să fiu mult mai eu în interviuri.

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Sunt și foarte multe aspecte pozitive, nu pot să mă plâng de asta. Și e pur și simplu ceva ce vine la pachet cu acest job, cumva. Adică o iau ca pe o responsabilitate pe care o am datorită faptului că sunt bun la ceea ce fac. Oricât de grele sunt momentele alea și oricât de multe emoții te cuprind și așa, tot momentele de dinainte de cursă sunt cele mai interesante pentru mine, pentru că îmi permit să mă privesc, zic eu, cu adevărat în interior.

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Și, nu știu, mi se pare că sunt cel mai vulnerabil atunci și cel mai îndreptățit într-un fel să mă dau bătut dacă mi-ar veni să mă dau bătut și totuși să reușesc să lupt cu mine, cu propriile emoții și să mai ies și câștigător din asta îmi întărește foarte tare, îmi clădește caracterul, pur și simplu!”, a declarat acesta. .