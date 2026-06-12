David Popovici a recunoscut ce nu va face niciodată. ”Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă”

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Primul campion olimpic al natației masculine din România, David Popovici, a dat cărțile pe față. Tânărul sportiv a recunoscut ce nu va face niciodată și imediat cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare au reacționat.

Momentul lui David Popovici de maximă sinceritate

David Popovici (21 ani) are un palmares impresionant în sportul pe care-l practică de la vârsta de 4 ani. În anul 2022 a fost desemnat campion mondial și european, la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber. În plus, a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin, intrând astfel în istorie.

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Concret, este vorba de momentul în care a cucerit medalia de aur în proba regină de 200 m liber la doar 17 ani. Campionul olimpic are toate motivele să fie mândru de rezultatele sale și nu este deloc de mirare că-și permite anumite „aroganțe”. De curând a fost , evaluat la mii de euro.

În schimb, recurge frecvent la acte de caritate. A făcut un . În social media e unul dintre cei mai apreciați înotători, tânărul având diverse postări. Una dintre acestea dezvăluie activitatea sportivă pe care nu o va face deloc. Campionul mondial la natație susține că nu se pricepe la fotbal.

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„Ne-am lămurit, nu ne apucăm de fotbal. Cel puțin la poze ne pricepem”, a notat David Popovici, pe contul personal de Instagram. Descrierea apare în dreptul unei imagini la bustul gol, în fața unei porți de fotbal, alături de alți tineri apropiați de vârsta sa. Poza a fost realizată la un eveniment dedicat unui centru medical și de performanță înființat în anul 2018 de către Dragoș Luscan.

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Reacțiile internauților

„Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă. Poate vă merge mai bine la polo pe apă? Mult succes în continuare campion”, este una dintre reacțiile din social media. „Oare sunt singura care a mărit poza în toate direcțiile?”, a notat altcineva. „Echipa șoc” sau „Din vară la Steaua”, au scris alte persoane.

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O altă internaută a remarcat cât de chipeș este campionul mondial în această poză. Ce-i drept, antrenamentele pe care le face în bazin îl ajută să fie în formă maximă fără să fie nevoie să meargă periodic la sală. Cu toate acestea, parcurge aproximativ 6 kilometri pe bandă, dar nu uită nici de exercițiile de forță și rezistență.

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David Popovici, relație apropiată cu un preparator fizic

David Popovici are o legătură foarte bună cu antrenorul care i-a îndrumat pașii în ultimii ani. De asemenea, colaborează excelent cu Dragoș Luscan, care i-a fost preparator fizic o perioadă îndelungată. Bărbatul este cel care deține centrul de recuperare la care campionul merge adesea, mai ales după accidentări.

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Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme acesta a dezvăluit cum a început colaborarea lor. Tot atunci a vorbit despre obiectivele pe care înotătorul își dorește să le atingă. În plus, bărbatul l-a catalogat pe David Popovici drept un sportiv puternic. Drept dovadă, a reușit să atingă cele mai înalte performanțe.

„Ținând cont că este vorba despre David, colaborarea noastră a început în urmă cu trei ani în urma unor probleme pe care le-a avut la genunchi, ne-am apucat să construim o fundație, în prima fază el s-a recuperat, iar apoi, când lucrurile au început să devină și mai serioase pentru el, am început să lucrăm la o fundație a corpului, concentrându-ne pe lucruri specifice pentru înot.

Ca obiective avem să creăm o bază cât mai solidă, un sportiv cât mai puternic, cu o forță cât mai mare, dar în același timp un sportiv care să fie cât mai suplu și această îmbunătățire a calităților motrice să ne ajute să creștem performanțele lui în apă”, spunea în urmă cu câțiva ani Dragoș Luscan, pentru .