David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România

În ce ipostază a fost surprins David Popovici pe străzile din Capitală. Încă o dată, marele campion demonstrează că este de o modestie ieșită din comun.
Claudia Şoiogea
30.10.2025 | 20:15
David Popovici, încă o dovadă de modestie. Sursa foto: Hepta
David Popovici a demonstrat din nou că este de o modestie ieșită din comun. Recent, campionul a fost surprins pe străzile din Capitală într-o ipostază în care nu mulți s-ar fi așteptat să îl vadă.

Cum a fost surprins David Popovici pe străzile din București

David Popovici face ce face și reușește să își surprindă admiratorii. Când nu se antrenează în bazinul de înot, campionul poate fi surprins în trafic și nu oricum, ci în ipostaze uimitoare. Știm că David Popovici are un bolid în garaj, dar se pare că nu merge peste tot cu el.

Recent, campionul a fost surprins pe străzile din București pe o trotinetă electrică. Alegerea nu a fost deloc una rea, având în vedere că traficul din Capitală este infernal la ore de vârf.  În plus, nici nu este pentru prima dată când David Popovici decide să își lase bolidul acasă pentru a merge cu alte mijloace de transport.

Faptul că David Popovici a ales să folosească o trotinetă electrică în locul mașinii denotă faptul că este modest și că preferă să circule eficient. În timp ce mulți șoferi stau bară la bară în traficul din Capitală, campionul a preferat să se strecoare printre ei. Desigur, respectând toate normele de circulație și fiind foarte atent.

David Popovici își lasă de multe ori mașina acasă

În toamna anului 2023, o imagine cu David Popovici a făcut înconjurul internetului. În poza respectivă, se putea observa cu tânărul campion aștepta autobuzul în stația „Piața Floreasca” din București. Atunci, lângă el stătea sprijinită o trotinetă electrică închiriată, semn că a fost mereu adeptul mijloacelor de transport eficiente.

„L-am întâlnit într-o staţie de autobuz, la masa de prânz. Îl privesc cu multă admiraţie pe tânărul acesta formidabil. Un campion, un om inteligent, extrem de muncitor, umil şi cu picioarele pe pământ.

E un exemplu nu doar pentru generaţia sa, ci pentru întreaga societate. Să nu te opreşti, David Popovici. Ps. Ca orice fan emoţionat, l-am salutat şi eu timid cu mâna. Sigur, eu şi mai toţi trecătorii.”, a scris jurnalistul Claudiu Pândaru.

David Popovici a făcut senzație cu bicicleta sa la un eveniment

Anul acesta, în luna septembrie, David Popovici i-a uimit pe invitații prezenți la un eveniment. Campionul a fost prezent la România BeActive și a decis să se încadreze 100% în tematică. Deși putea să vină cu mașina, acesta a preferat să vină cu bicicleta și a făcut furori cu „bolidul” pe două roți.

La evenimentul menționat, bicicleta lui David Popovici a atras toate privirile. Modelul Cube Reactione C:62 PRO avea lipit un sticker pe care scria „Chlorine Daddy” (n.r. Tăticul Clorului), nume pe care David Popovici îl are și pe Instagram.

„N-am permis și nici mașină. Mie îmi place să merg pe bicicletă și vă îndemn pe toți să vă bucurați de plimbările cu bicicleta.”, declara David Popovici la finalul anului 2022.

Ce mașini are David Popovici în garaj

David Popovici a fost surprins de multe ori cu trotineta sau cu bicicleta, însă în garajul său se află o adevărată bijuterie pe patru roți. Anul acesta, campionul a fost numit de către Porsche „Friend of the brand”, iar asocierea dintre cele două nume nu este deloc una întâmplătoare.

Mașina visurilor lui David Popovici a fost un Porsche Spyder. Campionul a „vânat-o” luni bune, iar un la un moment, a decis să facă pasul cel mai și să o cumpere. Acesta a recunoscut faptul că are o pasiune pentru mașinile puternice și pentru că a muncit din greu, a decis să se răsfețe cu mașina mult visată.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva.”, a spus David Popovici, la podcast-ul M.C.N.

Pe lângă Porsche Spyder, David Popovici a mai primit trei mașini, una din partea Toyota și două din partea lui Ion Țiriac. Este vorba despre o mașină Toyota C-HR, un Hyundai Ioniq 5 și un Hyundai Bayon.

Tags:
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
