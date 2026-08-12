David Popovici a simțit presiunea pusă de Kornev: „Cea mai rapidă cursă! Trebuia să-l întrec pe rus, dar să nu înot panicat! Nivelul e foarte înalt!”

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David Popovici (21 de ani) și-a respectat statutul de favorit în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris. Reprezentantul României a cucerit medalia de aur cu un timp de 46.56 și a stabilit un nou record al competiției. Ce a declarat David Popovici după performanța remarcabilă realizată la Paris.

David Popovici, prima reacție după ce a cucerit medalia de aur la 100 de metri liber

în și a reușit să se impună, cu un timp de 46.56. Înotătorul român s-a luptat până spre final cu principalul său rival, rusul Egor Kornev, care a încheiat cu 46.74. La final, campionul olimpic a oferit o primă reacție. „A fost o cursă foarte strânsă, au fost niște timpi mai rapizi decât la aproape orice ediție de Jocuri Olimpice. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt. Mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul, e mai ușor să vânezi decât să aperi, sunt mândru de mine.

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Vreau, nu vreau, am pus niște presiune pe mine să reușesc să îmi mențin titlul de campion european. Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus, știam că e mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei. Știam că trebuie să-mi păstrez calmul, să fac ceea ce știu, să nu înot panicat. Înotul acesta de supraviețuire mai mult te încetinește.

A fost cel mai rapid prim 50 al meu (n.r. 22.36), dar acum am de lucrat la combinarea primei jumătăți rapide și a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, așa cum știu eu să fac. Pentru mine acesta este un lucru bun, fiindcă înseamnă că mai am spațiu de progres. Îmi menține ‘foamea’ de rezultate, doar că îmi schimb puțin prioritățile”, a declarat David Popovici.

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Ce a declarat David Popovici despre proba de 200 de metri liber

Pentru David Popovici urmează acum proba de 200 de metri liber, finala fiind programată vineri. „Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală, apoi în finală. Cu siguranță nu va fi o competiție la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar și toți am înotat excelent. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi ușoară, însă nu este o zi în care trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală”, a spus campionul român.

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Acesta a vorbit apoi și despre principalul său rival, Egor Kornev, care a cucerit argintul miercuri seară. „M-a felicitat, bineînțeles. Mă înțeleg bine cu el, chiar dacă nu știe engleză, reușim să ne înțelegem. L-am felicitat și eu, este un adversar demn”, a declarat David Popovici despre .

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Ce obiectiv a ratat David Popovici în finala probei de 100 de metri liber de la Paris

Înotătorul român a vorbit despre faptul că a cucerit 5 titluri europene până la 21 de ani, dar și despre obiectivul pe care l-a ratat în această cursă: recordul mondial. „Mi-l doresc și pe al șaselea! Lăsând gluma la o parte, mă bucură foarte tare și îmi confirmă că facem lucrurile așa cum trebuie. Nu am de ce să schimb filosofia mea de antrenament sau abordarea asupra înotului. Atât timp cât sunt bine cu mine însumi, pot realiza lucruri mărețe și îmi pot atinge obiectivele. Cel mai important este să rămânem sănătoși la cap. Mi-aș fi dorit un record mondial acum, dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic, nu doar pentru că mi-l doresc eu într-un anumit moment. Acum că știu exact ce mai am de lucrat, sunt și mai aproape de el”, a afirmat David Popovici.