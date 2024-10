David Popovici a strâns peste 160.000 de euro în zece zile, pentru copiii cu nevoi speciale. Banii vor fi merge pentru construirea unei case familiale

David Popovici s-a alăturat campaniei de strângere de fonduri demarată alături de Hope and Hopes for Children. Aceasta are ca obiectiv construirea unei case familiale pentru copiii cu nevoi speciale medii şi severe, din ultimul centru de plasament din sectorul 5 al Capitalei.

David Popovici a strâns peste 160.000 de euro pentru construirea unei case familiale

, alături de Hope and Hopes for Children, a demarat o campanie de strângere de fonduri, pentru construirea unei case familiale. La finalul perioadei de zece zile, atât cât a durat campania, s-au strâns peste 160.000 de euro în 10 zile. Cu această sumă a depăşit obiectivul iniţial al campaniei, cel de 115.000 de euro, un sfert din suma necesară construcţiei.

Mai exact, campania vizează construirea unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale medii şi severe. Aproximativ 147.000 de euro provin exclusiv din donaţii individuale. Peste 7.200 de donaţii sunt făcute la apelul lui David Popovici în perioada 30 septembrie – 9 octombrie. Diferenţa acestei sume vine din donaţii de la companii.

David Popovici și-a donat echipamentul de premiere purtat pe podiumul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Mai exact, tricoul, bluza şi pantalonii de trening împreună cu încălţămintea sport. Obiectele vor ajunge către norocosul câştigător al tragerii la sorţi, ce are loc joi, 10 octombrie.

Toţi cei care au făcut o donaţie de minim 50 de lei pe pagina campaniei ( ) intră automat în tragerea la sorţi. Câştigătorul va primi premiul chiar de la campionul mondial la înot.

”Nu mi-am imaginat că voi depăşi suma propusă ca obiectiv”

David Popovici nu este singur în acest demers. Alături de el, în campania Ambasador pentru ACASĂ, se alătură şi Amalia Enache, , Marius Manole şi Alexandru Tomescu. Aceştia au ca obiectiv strângerea sumei de 450.000 de euro. Suma este necesară pentru construirea casei familiale copiilor cu nevoi speciale.

Timp de 10 zile, în săptămâni succesive, fiecare Ambasador va dona un obiect drag în scopul strângerii sumei necesare pentru finalizarea acestui proiect.

”Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare gest de bunătate! Sprijinul vostru este copleșitor și este încă o dovadă a puterii pe care o avem atunci când ne unim. Mi-am dorit, la începutul campaniei, să fim mulți și să fim buni, pentru acești copii.

Nu mi-am imaginat însă că în primele 24 de ore de la primul meu mesaj, se vor strânge peste 50.000 de euro, aproape jumătate din sumă – și nici că voi depăși suma propusă ca obiectiv, deși mi-am dorit. Dar mai sunt multe cărămizi de pus la casă, de aceea vă rog să rămâneți alături de noi și de copii”, a declarat David Popovici, astăzi, 10 octombrie, conform unui comunicat de presă.