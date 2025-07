David Popovici a uimit din nou întreaga lume! Ce au scris americanii după medalia de aur la 200m liber de la Mondialele de la Singapore

David Popovici se află din nou în centrul atenției la nivel internațional. Înotătorul român în vârstă de 20 de ani a câștigat medalia de aur în proba de 200m liber de la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore după o revenire de senzație.

Plecat de pe culoarul 4, el a reușit din nou să surmonteze pe ultima lungime de bazin o distanță destul de importanță și a încheiat cursa cu un timp de 1:43,53, , cel care a pornit de pe culoarul favoritului în această cursă.

Această desfășurare de evenimente i-a impresionat chiar și pe conaționalii lui Hobson. Cei de la publicația de specialitate au catalogat victoria lui Popovici drept una „epocală”.

„David Popovici a recuperat mai bine de jumătate de secundă față de Luke Hobson pe ultimii 50 de metri, depășindu-l pe american într-o cursă epică, în care ambii au coborât sub bariera de 1:44. Popovici a atins peretele în 1:43.53 pentru a-și recâștiga titlul mondial după victoria din 2022”, a notat sursa citată.

De asemenea, și cei de la World Aquatics, site-ul oficial al Federației Internaționale de Natație, care în mod evident se ocupă și de aceste Campionate Mondiale, au fost impresionați de turul de forță făcut de David Popovici pe ultimii 50 de metri în această finală și au titrat mai mult decât sugestiv: „What a comeback!” (Ce revenire!).

De asemenea, în continuare ei au punctat următoarele aspecte: „David Popovici a câștigat proba de 200 de metri liber, după o a doua jumătate de cursă uluitoare!”.

WHAT A COMEBACK! 👀

David Popovici wins the Men’s 200m Freestyle after a stunning second half of the race! 🚀

— World Aquatics (@WorldAquatics)