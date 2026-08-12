David Popovici a vorbit despre lupta cu „demonii interiori”: „M-am gândit la bunica mea! Mi-am luat puterea de la ea”

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David Popovici a câştigat, la 21 de ani, toate titlurile majore din nataţie. Înotătorul român este cvadruplu campion mondial şi european, respectiv campion olimpic. Dar în ciuda carierei strălucitoare, a avut momente de cumpănă.

David Popovici, despre provocarea mentală de a concura: „M-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă”

Iar cel mai răsunător a fost povestit de el chiar după Campionatele Mondiale de la Singapore, din 2025. Atunci, lui David Popovici i s-a făcut „frică” înainte de concurs şi a vrut să se retragă, deşi a muncit foarte mult pentru a ajunge în cea mai bună formă la Mondiale.

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David Popovici a vorbit despre lupta cu „demonii interiori”, spunând că în acest an este mult mai bine şi că înainte de a intra în bazin s-a gândit la bunica lui, care îl urmăreşte de acasă, de la televizor:

„Acest timp îmi spune că sunt pe drumul cel bun, că știu ce fac și e încă o dovadă, încă un timp care arată că ce muncim și cum muncim e potrivit. Anul ăsta am fost mult mai ok. Mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine. Pentru că din 2025 până acum am avut grijă să am grijă de mine.

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Îndoieli apar întotdeauna într-o mică măsură, chiar și Michael Phelps avea niște îndoieli. Dar cu siguranță sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun decât anul trecut. Și fix înainte să încep acum proba, m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă, și mi-am luat cumva puterea de la ea. Deci o să profit din nou de ocazia asta să îi spun că o iubesc!”, a spus David Popovici.

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Mărturie cutremurătoare după ce a câştigat aurul mondial: „M-a cuprins frica! Mă uitam după bilete de întoarcere”

, după ce a câştigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber, David Popovici a făcut o mărturie cutremurătoare, spunând că a vrut să se retragă de la Mondiale din cauza fricii şi chiar a căutat bilete de avion către casă:

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„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta. Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc.

Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia acum o lună…

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Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. Și în momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial și să-l văd de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă. Și cred că lumea, sportivii nu vorbesc suficient de mult despre asta și doresc să-mi fac o… adică simt că am responsabilitatea de a o face, pentru că e frumos să-ți cânte imnul, e frumos să iei o medalie strălucitoare, gloria de la aeroport, când toată lumea te așteaptă. Habar n-am, bani, faima, tot ce vine la pachet cu asta.

Dar prea puțină lume vorbește despre momentele astea dificile și într-adevăr au fost niște momente foarte dificile. Și mult mai mândru decât de medalia asta și de timpul pe care l-am mers sunt de faptul că am reușit să mă mobilizez, să merg pur și simplu la calificările astea de ieri dimineață, să trec și prin semifinale, să ajung și prin finală. Uite că, nu știu, n-a fost atât de rău, până la urmă am câștigat.

Și nu aș fi putut să trec singur prin bariera asta. Adică au fost esențiali oamenii din jurul meu, mai ales iubita mea, ai mei. Ai nevoie de un support group, cum se zice în engleză. Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să îți reamintească că meriți, că ești suficient de bun și că pentru asta… Adică, deși simțeam că nu mai pot și că vreau să mă întorc acasă și pur și simplu nu-mi va ieși. Nu știu, nu sunt… Mi-era frică, cum ziceam, de a-mi atinge propriul potențial, imediat. Unul dintre declicuri a fost că mi-am spus că pur și simplu nu-mi stă în fire”, a povestit David Popovici la Singapore.

După această criză, David Popovici a reuşit să ia startul în probele de 100 şi 200 de metri liber, reuşind să câştige medaliile de aur în ambele probe. Miercuri, de la ora 19:52, David Popovici va lupta pentru aurul european din proba de 100 de metri liber.