David Popovici a votat! Mesajul mobilizator postat pe reţelele de socializare. Foto

și de această dată, transmițând același mesaj către sutele de mii de urmăritori. „Rechinul” vrea să inspire lumea să iasă la vot și să aleagă persoana pe care o consideră potrivită pentru a conduce țara cu responsabilitate.

Mesaj simplu transmims de David Popovici după ce a votat! Campionul Olimpic vrea să inspire cât mai multă lume

La fel ca în turul unu al alegerilor anulate din luna noiembrie, David Popovici a votat și a încearcat să influențeze oamenii în mod pozitiv prin notorietatea sa. Mesajul clar și simplu al înotătorului a fost „Hai la vot!”, dorind să-i facă pe conaționalii săi să înțeleagă cât de importantă este prezența fiecăruia dintre ei la urnele de votare, indiferent de alegerea lor.

Alături de acest mesaj încurajator, David a postat o poză cu spatele buletinului, acolo unde se lipește evidența votului. Pe actul său de identitate se poate observa că prezența Campionului Olimpic este nelipsită de la urnele de votare, având stickere atât de la alegerile din vara lui 2024, cât și din cele două tururi prezidențiale.

David Popovici, mesaj de impact la alegerile din 2024

După alegerile din finalul anului 2024, Cel care a obținut medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris a vorbit despre cât de importantă este informarea înaintea votului.

El consideră că votul trebuie făcut inteligent, deși este conștient că platformele de socializare, precum TikTok, pot manipula mase mari de populație și le pot schimba foarte ușor părerile, prin informații false.

„Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Nu voi vorbi despre cine am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul.

Bineînțeles că TikTok poate influența alegerile. Sunt mai puțin șocat decât voi. Știu că mulți tineri petrec multe ore pe rețelele de socializare”, preciza David Popovici la finalul anului 2024, în contextul alegerilor prezidențiale.