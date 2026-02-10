David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”

ADVERTISEMENT

Statul român nu are bani sau nu este interesat să-și răsplătească campionii, chiar dacă există o lege care îi permite să recompenseze performanța sportivă. În decembrie 2025, David Popovici a dezvăluit că nu a primit banii pentru medaliile câștigate din vara lui 2024. Între timp, a venit și răspunsul autorităților.

ANS nu și-a mai premiat campionii din vara anului 2024

În România, sportul reprezintă o prioritate doar pe hârtie. Respectiva hârtie poartă numele de HG 1447/2007 care modifică Normele financiare pentru activitatea sportivă. Aceasta stabilește valoarea premierilor sportivilor români medaliați la competițiile internaționale, precum și a membrilor staffului care au participat la realizarea acestor performanțe.

Astfel, un titlu olimpic este răsplătit de statul român cu 140.000 de euro (la fel ca în cazul titlurilor paralimpice), un campion mondial la seniori primește 100.000 de lei, un campion european – 75.000 de lei, etc. Sunt premiate clasările 2-6 la principalele competiții internaționale, iar recompensele sunt acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Sport sau a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (în cazul sportivilor cu rezultate la Jocurile Olimpice sau Paralimpice).

Dacă în cazul Jocurilor Olimpice 2024, premierile au fost achitate integral (stârnind un scandal uriaș pentru modul în care au fost distribuiți banii), ANS a rămas restant de mai bine de un an și jumătate.

David Popovici a refuzat o bursă de 500.000 de dolari pentru a rămâne în România. Acum, statul îi întoarce spatele

Cel care a făcut publică situația a fost David Popovici, care a dezvăluit că nu a mai văzut vreun ban de la ANS din vara anului 2024. „Și eu sunt în aceeași situație ca toți ceilalți. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situație. Sper ca pentru mine și dar și pentru ceilalți sportivi să se rectifice situația. Nu știu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al țării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate națională”, a declarat David Popovici în decembrie 2025.

În ultimii doi ani, David Popovici a refuzat mai multe oferte de la universități de prestigiu din Statele Unite, preferând să-și facă pregătirea și studiile în țara noastră. Campionului român la natație i s-a oferit inclusiv o bursă de 500.000 de dolari din SUA, pe care acesta a declinat-o.

La mai bine de două luni de la dezvăluirile făcute de David Popovici, statul român continuă să ridice din umeri. Constantin Bogdan Matei, președinte al Agenției Naționale pentru Sport spune că ”nu există fonduri” și ”nu are competența legală de a efectua plăți în lipsa creditelor bugetare aprobate”.

România, țara care și-a desființat ministerul sportului și nu-și plătește campionii

Agenția Națională pentru Sport este , fiind coordonată de primul-ministru. ANS a înlocuit Ministerul Sportului iar bugetul agenției este gestionat acum prin intermediul Secretariatului General al Guvernului. Constantin Bogdan Matei, președintele ANS, are rang de secretar de stat. În decembrie 2025, el a demisionat din funcție invocând probleme personale, dar la începutul lui 2026 a revenit în post.

Într-un răspuns dat unei interpelări parlamentare, Matei spune că suma la care se ridică restanțele către sportivii campioni se ridică la 120 de milioane de lei (aproximativ 23,5 milioane euro). Sunt afectați sportivi din loturi naționale, antrenori și membrii ai colectivelor tehnice din 44 de federații sportive.

Șeful ANS ridică din umeri și așteaptă aprobarea bugetului de stat: ”Nu au existat fonduri”

”Conform datelor centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Sport, valoarea totală estimată a premiilor restante, aferentă mai multor exerciții bugetare, este de 120 de milioane de lei. Această sumă reprezintă o evaluare cumulată a solicitărilor de premiere înregistrate de-a lungul timpului, pentru care nu au existat fonduri bugetare suficiente la momentul respectiv.

Agenția Națională pentru Sport nu are competența legală de a angaja sau efectua plăți în lipsa creditelor bugetare aprobate cu această destinație și va putea proceda la soluționarea situației exclusiv în limitele resurselor financiare alocate, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

În acest context, orice soluție privind acoperirea premiilor restante presupune o decizie la nivel guvernamental și parlamentar, în cadrul procesului de elaborare și aprobare a bugetului de stat”, a explicat președintele ANS.

Premiile mai mici sau deloc, în lipsa bugetului

Constantin Bogdan Matei spune, de fapt, că premierile vor avea loc doar în condițiile în care acestea vor fi prevăzute în bugetul de stat pe anul 2026, care ar urma să fie trimis parlamentului în jurul datei de 20 februarie, urmând ca adoptarea lui să aibă loc până spre sfârșitul lunii.

Chiar și în condițiile unui buget aprobat, statul își păstrează dreptul de a mai ”tăia” din sume. Potrivit textului de lege (art 25), premierile se ”pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței (…) în limita bugetului aprobat, până la valoarea sumelor prevăzute”. Mai precis, cele două medalii de aur obținute de David Popovici la Campionatul Mondial de la Singapore ar putea fi recompensate cu 200.000 de lei, cu mai puțin sau chiar deloc, în funcție de bugetul aprobat.

Legea permite autorităților să ”uite” să-și plătească campionii

Cu toate că , aceeași instituție explică faptul că premierile din partea statului se află doar la nivel de ”posibilitate”.

”Deși cadrul legal prevede posibilitatea acordării de premii pentru performanțele sportive, efectuarea plăților este condiționată de existența fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinație (…).

Achitarea integrală a premiilor restante se va face în funcție de bugetul alocat Agenției Naționale pentru Sport”, mai spune Matei.

Cum își recompensează alte state campionii

La nivel global, politica de premiere a performanțelor sportive diferă de la un stat la altul. Hong Kong și Singapore oferă peste 700.000 de dolari pentru un aur olimpic, în timp ce Italia își recompensează sportivii cu 213.000 dolari.

Alte state oferă facilități pe termen lung. De exemplu, în Coreea de Sud sportivii medaliați olimpici sunt scutiți de serviciul militar obligatori, iar Polonia oferă campionilor un apartament cu două camere în Varșovia.

Pe de altă parte, state precum Marea Britanie, Norvegia sau Suedia nu plătesc premii pentru medalii, dar aceste țări se bazează pe burse anuale de pregătire oferite de stat.

În România, în afară de premierile în bani, sportivii care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice sau la Campionate Mondiale sau Europene primesc o rentă viageră lunară, după retragerea din activitate. Renta este neimpozabilă și se acordă pe tot parcursul vieții.