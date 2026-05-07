David Popovici, acțiune caritabilă pentru 300 de elevi neajutorați. „Rechinul” și-a etalat mișcările în fața copiilor. Video

David Popovici este unul dintre cei mai mari înotători ai lumii, fiind dublu medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În ciuda programului foarte aglomerat, „Rechinul” își face timp și pentru cei care au nevoie, astfel că a răspuns prezent la cel mai recent eveniment organizat de Edenia.

La finalul evenimentului, David Popovici s-a arătat mândru de faptul că poate fi o sursă de inspirație pentru tineri. Înotătorul a recunoscut faptul că el i-a avut ca idoli pe Michael Phelps și Robert Glință, iar cel din urmă i-a fost atât coleg, cât și sursă de inspirație. În final, „Rechinul” a ținut să le mulțumească celor care îi sunt alături.

„Caravana BeActive mi se pare foarte importantă, din acest motiv m-am și alăturat campaniei, de asta sunt ambasador. Mi se pare important, întotdeauna am vrut să transmit acest mesaj: mișcarea te poate duce foarte departe. Mi se pare foarte important să susținem acest lucru și să îl ducem cât mai departe. Eu mi-am scris povestea prin sport, îi datorez multe și vreau să dau ceva înapoi.

Mă încarcă acești copii, sunt foarte simpatici, îmi amintesc de mine când eram de vârsta lor. Dacă reușesc să am un impact cât de mic, dar pozitiv, asupra lor, sunt foarte mulțumit. Când eram mic, mi-aș fi dorit foarte mult un autograf de la Michael Phelps. Totodată, de la cine mi-am dorit și am reușit să obțin este de la Robert Glință.

Când eram mic, aveam o mână de oameni de la care îmi doream autografe. Mi-am dorit întotdeauna să pot să concurez umăr la umăr cu ei, să merg în deplasări cu ei și, de ce nu, să îi și întrec. De-a lungul vremii am reușit să fiu coleg cu omul pe care îl idolatrizam, Robert Glință. Acesta este un exemplu de unde te poate duce sportul.

Parisul îmi poartă noroc, cel puțin așa a fost acum doi ani. De abia aștept să mă întorc, să concurez acolo. O să fie tribuna plină, e greu, dacă nu imposibil să găsești bilete. Dacă ar fi să încadrez cuvântul noroc, aș spune că am avut norocul să mă nasc într-o familie cu doi părinți care să mă ducă către sport. Noroc e și faptul că m-am întâlnit cu antrenorul meu pe când aveam doar 9 ani. Mă consider norocos din punctul acesta de vedere, că am întâlnit oameni buni care au reușit să mă formeze”, a declarat David Popovici.

David Popovici, declarația de la Caravana BeActive Edenia

David Popovici, acțiune caritabilă pentru 300 de elevi neajutorați

David Popovici a fost alături de peste 300 de elevi, majoritatea provenind din medii vulnerabile, la evenimentul de deschidere al Caravanei BeActive Edenia 2026, un proiect dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. Totodată, reprezentanți ai autorităților, parteneri și invitați speciali au acceptat invitația.

Partener Edenia din 2021, David Popovici s-a implicat deschis la deschiderea evenimentului. Înotătorul a ținut un discurs în fața copiilor, ca mai apoi să își prezinte „trucurile”. Mai exact, Popovici i-a învățat pe cei prezenți cum se face o încălzire ca la carte, prevenția fiind extrem de importantă în viața sportivilor de performanță.

David Popovici, discurs în fața a peste 300 de elevi

Formă de zile mari pentru David Popovici

Formă de zile mari pentru David Popovici

Prima competiție la care a participat

„Este un timp ok, ținând cont că este prima competiție din an. Faptul că am reușit acest timp fără concurenții pe care îi am de obicei mă face să cred că o pot face și mai bine alături de ei. Recordul de 200 de metri mi se pare cel mai greu de doborât. Bineînțeles că mi-am propus să depășesc recordul la 100 de metri, dar nu am asta ca prim obiectiv. Dau tot ce am mai bun, iar dacă prin asta voi reuși, sunt cel mai fericit”, declarat David Popovici după proba de 200 de metri liber.