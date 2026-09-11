Sport

David Popovici, pe scenă alături de actorul care vine pentru prima oară în România! Eveniment de amploare la București

Campionul olimpic David Popovici are marea șansă să fie alături de starul din Deadpool. Artistul canadian vizitează țara noastră la finalul lunii septembrie.
Alexa Serdan
11.09.2026 | 17:00
David Popovici pe scena alaturi de actorul care vine pentru prima oara in Romania Eveniment de amploare la Bucuresti
David Popovici, pe aceeași scenă cu un actor celebru. Sursa foto: hepta.ro
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Un eveniment de anvergură care va avea loc în București îl vizează pe David Popovici. Sportivul român va urca pe scenă alături de actorul care vine pentru prima oară în România. Despre cine este vorba, în realitate.

David Popovici, întâlnire specială cu un artist canadian

Are un palmares interesant în natație, însă David Popovici (21 ani) este văzut și ca un bun speaker motivațional. Discursul său elevat și foarte elaborat l-a adus aproape de persoane importante. În curând se va bucura de o întâlnire unică. S-a aflat că va urca pe aceeași scenă cu un artist de film originar din Canada.

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După ce a dezvăluit că nu a vrut să știe nimic despre banii câștigați din sport până la 19 ani, campionul olimpic face un pas nou. Iese din zona de confort. Românul are oportunitatea să stea de vorbă cu actorul din Deadpool. Starul vine pentru prima oară în țara noastră. Ryan Reynolds (49 ani) are o vizită programată chiar la sfârșitul acestei luni.

Mai exact, în perioada 29–30 septembrie 2026 va fi speaker principal la IMPACT Bucharest / Impact SEE 2026. Evenimentul care se desfășoară la Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center aduce în discuție mai multe subiecte, cum ar fi creativitatea, storytellingul, antreprenoriatul, construirea brandurilor și leadershipul.

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Astfel, David Popovici are rolul de a aduce în centrul atenției o discuție despre ce înseamnă, practic, să îți construiești performanța pe atenție susținută, într-un context care lucrează împotriva ei. În conversația despre excelenta, acces la oportunități și rolul tehnologiei în formarea generației următoare de lideri i se va alătura Raluca Negulescu Balaci. Aceasta este director executiv al UiPath Foundation.

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Celebritățile invitate la evenimentul din Capitală

Pentru celebrul actor canadian creativitatea a devenit un activ de business. Tot ce a construit starul cu Maximum Effort, Aviation Gin și Mint Mobile arată cum o voce distinctă poate aduce clienți și piețe noi mai repede decât un buget mare de producție. Conversația despre antreprenoriat va fi, cu siguranță, savurată de toți.

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Ryan Reynolds nu este singura personalitate notabilă a acestei manifestări. Aproximativ 200 de speakeri i se vor alătura lui David Popovici, care se antrenează în bazinul acoperit din Complexul „Lia Manoliu”. Printre celebrități se numără și o psihiatră de renume de la Stanford care studiază dependența de dopamina.

Dr. Anna Lembke, autoarea volumului Dopamine Nation, lansat în anul 2021, va susține un keynote despre ce se întâmplă cu oamenii într-un mediu construit să le capteze permanent atenția. Pe lista evenimentului aflat la a treia ediție se mai află miniștri, guvernatori de bănci centrale și lideri de companii.

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Ömer Tetik, CEO al Banca Transilvania, și Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, au în vizor o discuție despre economia dopaminei. Concret, cei doi vor să afle cât din performanța unei organizații depinde de capacitatea oamenilor din interiorul ei de a se mai concentra la muncă.

Totodată, despre relația dintre brand și business va mai discuta și Louise McEwen, Chief Marketing Officer la McLaren Racing. Totul va fi pus în scenă într-un fireside chat moderat de Sergiu Mircea (Banca Transilvania). Mai mult decât atât, peste 2.500 de participanți vor fi prezenți în sală. Opt direcții tematice vor fi aduse în vizorul celor care vor fi prezenți.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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