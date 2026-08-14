David Popovici, ameninţat înaintea finalei de 200 de metri liber: „O să le arăt tuturor ce pot face!”

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David Popovici s-a calificat . El va porni de pe culoarul în proba în care este campion european, mondial şi olimpic en-titre. Dar, rivalii nu se lasă şi au pus ochii pe aurul european. Cursa are loc vineri, de la ora 19:36.

Lukas Martens, mesaj războinic înaintea finalei europene: „Să le arăt tuturor ce pot face”

Lukas Martens este unul dintre principalii rivali ai lui David Popovici în finala de vineri. Germanul este deţinătorul recordului mondial în proba de 400 de metri liber şi vrea să îşi arate potenţialul şi în finalele de 200.

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Până acum, germanul nu a obţinut rezultate importante la 200 de metri liber, chiar dacă la JO de la Paris a condus finala olimpică pe primele trei lungimi de bazin. S-a sufocat însă pe ultima şi a încheiat abia pe locul 5. Martens vrea să schimbe acest lucru în finala europeană de la Paris:

„Nu am fost niciodată la cel mai înalt nivel al meu într-o finală de 200 m. Vreau doar să o fac mâine (n.r. vineri) și să le arăt tuturor ce pot face”, a declarat germanul după semifinale la zona mixtă.

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David Popovici, despre finala la 200 de metri liber: „Poate la fel de strâns ca la sută”

David Popovici nu se culcă pe o ureche şi se aşteaptă la o nouă finală tare la Campionatele Europene. Românul consideră că diferenţele ar putea fi chiar mai mici decât în finala probe de 100 de metri liber, acolo unde trei înotători au coborât, în premieră, sub 47 de secunde:

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„Finala tare, rapidă, sunt eu neamțul, austriacul, englezul. Sunt destui care sunt capabili, o să fie frumos. Poate la fel de strâns ca la suta de metri. , sper că e ok, sănătos. O fi el adversarul meu, „inamicul”, nu-i doresc niciun rău. Îi doresc să fie sănătos”, a spus Popovici.

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Sportivii calificaţi în finala de 200 de metri liber: