David Popovici, apariție de senzație alături de alți mari campioni. A dat Porsche-ul pe bicicletă! Apel disperat către autorități. Video

David Popovici a fost în centrul atenției la evenimentul care s-a desfășurat la baza sportivă din complexul Lia Manoliu. „Rechinul” a venit în fața oamenilor cu bicicleta și a vorbit minute în șir despre importanța sportului, cum s-a apucat de înot și, totodată, și-a exprimat o mare nemulțumire.

David Popovici, atracție principală la evenimentul organizat de Agenția Națională pentru Sport

Mai mulți mari sportivi au fost prezenți la evenimentul organizat la Agenția Națională pentru Sport, însă cea mai mare atenție a primit-o David Popovici, sportivul momentului după ce a obținut două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore:

„Mă bucur că ne aflăm aici, într-un loc în care se face sport în fiecare zi. Consider că este foarte important să avem această discuție aici. Ziua aceasta marchează începutul Săptămânii Europene a Sportului și eu sunt aici să vă spun din nou mesajul meu: sportul este cel mai bun ambasador al României.

Cred că am avea cu toții de câștigat dacă am avea o țară mai activă. Acum suntem pe acest teren de atletism care poate fi folosit pentru mult mai multe sporturi. Sunt convins că și aici și la bazinul Lia Manoliu există program deschis și pentru agrement.

Oamenii obișnuiți trebuie să facă mișcare și vă recomand indiferent de vârstă să vă alegeți câte un sport sau o activitate care să vă pună corpul în mișcare pentru că e ceva foarte frumos. O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, a spus David Popovici.

Cum s-a apucat David Popovici de înot? Problemele medicale l-au împins spre sportul ce l-a făcut celebru

În discuția cu oamenii prezenți la eveniment, David Popovici a povestit cum s-a apucat de înot la vârsta de doar 4 ani: „Am început să practic înotul de foarte devreme, de când aveam 4 ani din cauza unei probleme medicale cu spatele. Aveam scolioză și m-a ajutat extraordinar de mult înotul. Consider că ăsta e cel mai mare noroc al meu. S-a întâmplat să am o problemă și în urma unei vizite la medic mi-a fost recomandat înotul.

Poate nu avem toți același noroc, de la 4-5 ani sau chiar și la 20 de ani să știm ce vrem să facem, dar cred că e o căutare și un drum foarte frumos. Fiecare ajunge să își dea seama mai devreme sau mai târziu”, a dezvăluit „Rechinul” în cadrul evenimentului la care a luat parte.

David Popovici a explicat de ce a venit cu bicicleta: „Mi s-a părut cel mai potrivit”

David Popovici și să se prezinte în fața oamenilor, la evenimentul organizat de ANS în „Săptâmâna Europeană a Sportului”, pe o bicicletă, dorind să inspire tinerii României spre a face cât mai multă mișcare: „Mi s-a părut cel mai potrivit să vin la acest eveniment cu bicicleta decât să vin cu mașina, să mă chinui să găsesc loc de parcare. Nu mă plimb pe cât aș vrea de mult cu bicicleta, dar acum că am revenit în țară după mai multe călătorii, vreau să merg cât mai mult. Nu mă recunosc oamenii pe stradă pentru că am cască și ochelari”.

Când reia David Popovici antrenamentele? Talentatul înotător se află într-o bine-meritată pauză după Campionatul Mondial de la Singapore

Așa cum recunoaște că a făcut și după Jocurile Olimpice, David Popovici și-a luat câteva săptămâni de pauză după performanțele spectaculoase de la ultimul concurs la care a participat. Tânărul sportiv a obținut medalia de aur atât la proba de 200 de metri liber, cât și la cea de 100 de metri, iar acum încă se odihnește înainte de a trece din nou la treabă:

„O să încep antrenamentele cam în 2-3 săptămâni, când termin cu toate drumurile pe care le am de făcut. Și anul trecut după Jocurile Olimpice am stat vreo 3 luni în care mi-am reîncărcat bateriile. Anul ăsta stau un pic mai puțin.

Abia aștept să încep. A trecut suficient de mult timp încât să mi se fac suficient dor de rutină. Bineînțeles că am și niște zile mai leneșe. Tocmai asta nu fac, nu încerc să mă bazez pe motivația pe care poate uneori o am, alteori nu. În schimb mă întorc către disciplină și încerc să îmi aduc aminte că e constantă mereu, în timp ce motivația fluctuează.

Fiind născut în 2004 nu am cum să compar cu vremurile de dinainte să mă nasc eu. Numai că față de acum 5 ani să zicem, aș zice că văd mai mulți copii care fac sport din fericire. Cu atât mai mult mă bucură să îi văd la bazin și după rezultatele foarte bune pe care eu și colegii mei le avem, să aud patroni de bazine sau cluburi care îmi spun că nu mai au loc”, a explicat David.

David Popovici și-a spus marea nemulțumire: „Are nevoie mare de renovare”

Sportivul ce a împlinit de curând 21 de ani s-a arătat complet dezamăgit de condițiile din București. El este convins că dacă cineva s-ar ocupa de aceste lucruri, mai mulți copii ar putea ajunge la rezultate de top în scurt timp:

„E plăcut cât sunt atât de mulți copii, e poate puțin neplăcut că nu sunt suficiente bazine. Tot o dezamăgire e și azi la bazinul de la Lia Manoliu. Din câte știu nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul interior, care are nevoie mare de renovare.

Vine iarna, o să vină iar balonul, aerul ăla în care am reușit totuși să facă performanță numai că sunt absolut convins că dacă am avea condiții inclusiv de top aici la Lia Manoliu, cum sunt afară sau în alte orașe din România, sunt convins că mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze”, este opinia lui David Popovici, dezamăgit de condițiile de la Lia Manoliu.

Ce alt sport îl mai atrage pe David Popovici în afară de înot: „Urmăresc puțin”

Este cunoscut faptul că David Popovici nu este un mare fan al fotbalului, ca majoritatea lumii, însă un alt sport, în afară de înot, îi atrage interesul „Rechinului”: „Le transmit copiilor să fie activi, iar pentru părinți să îi încurajeze să facă sport, să iasă cu ei în parc, pe terenuri, la bazin, să se plimbe cu bicicleta pe puținii kilometri de pistă pe care îi avem în București.

(n.r. Ești pasionat de mașini. Ai fi dispus să te urci într-un monopost de Formula 1?) Sigur, de ce nu?! După înot e activitatea mea preferată. Urmăresc puțin și Formula 1”, a declarat David Popovici.

Cum și-a sărbătorit David Popovici ziua de naștere

David Popovici a împlinit frumoasa vârstă de 21 de ani pe 15 septembrie, iar talentatul înotător a dezvăluit cum arată o zi de naștere pentru el: „Ziua mea de naștere a arătat foarte simplu. Am petrecut timp cu familia și cu prietenii apropiați. Am fost la karting și am avut o cină frumoasă. Cât despre ceea ce îmi doresc sau ce mi-aș fi dorit de ziua mea, sincer am tot ceea ce îmi doresc. Lucrurile materiale nu contează atât de mult”.

David Popovici, apariție de senzație

Cătălin Chirilă a început deja pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles”

Cătălin Chirilă, campion mondial și european la canoe simplu, a fost și el prezent la eveniment: „Sportul e pentru mine un stil de viață, o rutină de care foarte multă lume se teme. Pentru mine este foarte plăcut. Îmi place să stau în cantonament și să simt că mă dedic total pentru acel rezultat final.

Jocurile Olimpice sunt deja în pregătiri. Pentru mine pregătirea a început după ce s-au încheiat Jocurile Olimpice de la Paris, după o scurtă pauză bineînțeles. Până acolo aș vrea însă să mă gândesc la stațiile mici, la toate competițiile de până atunci.

Eu sper să continuăm cu rezultate care să ne confirme că suntem pe drumul cel bun. Eu sunt omul confirmărilor și probabil nu sunt singurul sportiv de performanță care caută confirmare în competiții. Cred că acesta este unul din secretele pentru a ajunge sus.

Cum a ajuns Cătălin Chirilă să practice canoe

Cătălin Chirilă a dezvăluit cum a ajuns să practice acest sport: Am ales sportul ăsta datorită unor antrenori care au făcut o selecție clasică. Au venit la școala gimnazială unde învățam și de acolo a început povestea mea. Vreau să îi îndemn pe toți copiii și nu numai, să aleagă orice activitate fizică pentru că înseamnă sănătate”, a dezvăluit Chirilă.

Cătălin Chirilă trage tare pentru JO Los Angeles 2028

Amalia Lică visează și ea la titlul olimpic la gimnastică ritmică: „E cel mai înalt vis”

Amalia Lică și-a adus aminte de cum a început totul: „Am început gimnastica ritmică la 4 ani și jumătate. Știu că aveam foarte mult energie când eram mică, așa că mama a ales să mă ducă la sport. Aveam și foarte multă mobilitate și se pare că am ales sportul destul de bine și de atunci o țin tot așa.

Îmi aduc aminte de copilul care făcea sport de plăcere și continui și acum pentru că fără această iubire pentru sport nu ai cum să reușești. Cam așa încerc eu să mă încurajez înainte de competiții.

Cel mai înalt vis bineînțeles că sunt Jocurile Olimpice. Pe parcurs mai sunt competiții importante, așa că încerc să le iau pas cu pas și să ajung acolo unde mi-am propus”, a dezvăluit gimnasta.

Mihai Covaliu a vorbit despre „Anul Nadia Comăneci”, problemele cu finanțările și următorile competiții importante

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, a fost, de asemenea, prezent la evenimentul organizat de ANS. El a explicat care este, de fapt, obiectivul principal al acestei campanii:

„Scopul principal al acestei campanii este să aducem copiii să facă sport pentru că asta înseamnă mai târziu un adult sănătos și atunci acest gen de eveniment și proiect este foarte cunoscut în toată Europa, nu numai la noi.

Obiectivul este de a promova sportul, mișcarea în rândul copiilor pentru că așa ceva este normal și natural. Apoi putem vorbi și de performanță, selecția viitorilor campioni. Trebuie să plecăm de undeva, adică să aducem copiii la sport și de aici toate drumurile sunt deschise.

Scrima a fost numărul 2-3 la mine, pentru că numărul 1 a fost fotbalul, ca pentru toți băieții. Am început cu fotbalul, dar am jucat și tenis de masă, am făcut și baschet, am fost în echipa școlii la atletism.

Am încercat mai multe discipline sportive și asta recomand și eu tuturor, să îi ducă pe copii să încerce cât mai multe activități sportive. Așa vor reuși să descopere ceea ce li se potrivește”, a explicat Mihai Covaliu.

„Trebuie să o onorăm pe Nadia Comăneci la cel mai înalt nivel”

Este într-adevăr o perioadă mai dificilă și lucrurile nu sunt deloc așa cum ne dorim și cum ar trebui să fie. Din sport am învățat că trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le găsim atunci când avem o competiție.

Împreună cu ANS ne-am așezat la masă și cel puțin până acum am reușit să găsim soluții la situațiile mai dificile prin care trec federațiile. Lucrurile nu sunt în regulă. Așteptăm să se găsească atenție pentru sport. Dacă ne așezăm la masă, sunt sigur că vor fi și soluții identificate.

Dar urmează un sfârșit de an foarte intens, calificările pentru Jocurile Olimpice de la Iarnă de la Cortina din luna februarie sunt în toi. Urmează 2026, anul Nadia Comăneci, în care tot ceea ce înseamnă sport, tot ce înseamnă eveniment sportiv se va desfășura sub auspiciile acestui foarte important eveniment și nu numai în România. Sportul nu e doar o chestie care se întâmplă din când în când, e o activitate continuă la nivel internațional.

Dacă Nadia e cel mai cunoscut sportiv din România, atunci și noi avem obligația ca la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal să facem ceea ce trebuie făcut. Nimic în plus sau extraordinar. Trebuie să o onorăm pe Nadia Comăneci la cel mai înalt nivel.

În 2027 urmează Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru Sporturi de Iarnă la Brașov. Toți sportivii din Europa care practică sporturi de iarnă vor veni în România. Avem datoria să le oferim condițiile pe care ei se așteaptă să le găsească aici”, a mai transmis el.

Semnal de alarmă după ce România nu a avut niciun sportiv în finalele Campionatului Mondial de Atletism

Mihai Covaliu și-a arătat îngrijorarea cu privire la contraperformanțele delegației României de la Campionatele Mondiale de Atletism, după ce niciun sportiv nu a reprezentat „tricolorul”: „În momentul în care nu prinzi nicio finală, deși ți-ai propus chiar și medalie, înseamnă că sunt probleme. Nu numai în atletism și la celelalte discipline sportive. Lumea trebuie să înțeleagă, președinții de federații, antrenorii, că lucrurile s-au schimbat, că știința sportului a evoluat, că metodele de pregătire sunt în continuă schimbare și aceste măsuri mulți le-au luat deja.

Folosesc alte tehnici de pregătire, folosesc inteligența artificială de care tot vorbim. Dacă nu implementăm aceste unelte de lucru, aceste cunoștințe, nu avem cum să facem performanță. Eu le-am transmis lucrul ăsta de fiecare dată și cred că vor înțelege până la urmă”, a conchis Mihai Covaliu.