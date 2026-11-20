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David Popovici a fost prezent vineri, 20 noiembrie, la Gala Dinamo, unde a primit distincția de Sportivul anului la înot. Tânărul sportiv și-a făcut apariția cu un bolid rar de peste 250.000 de euro. El a făcut mai multe declarații despre anul 2026 pe care l-a traversat, planurile pentru 2027 precum și un mesaj pentru echipa națională de fotbal a României.

Concluziile lui David Popovici despre anul 2026

David Popovici a fost prezent la evenimentul unde s-au mai aflat legende dinamoviste precum Ionuț Lupescu, Ionel Dănciulescu, dar și multe alte persoane importante din istoria clubului. El a venit la volanul unui Mercedes-Benz SLS AMG Coupe, un supercar emblematic produs între anii 2010 și 2014 a cărui valoare variază între 250.000 și peste 350.000 de euro, în funcție de anul fabricației, kilometraj și starea tehnică. El este un pasionat auto, după ce, în 2025, evaluat la aproximativ 150.000 de euro, iar în vara acestui an . Tânărul înotător a vorbit inițial despre provocările prin care a trecut în acest an, pe care l-a catalogat drept unul „de tranziție”. „Sunt foarte bucuros. A fost un an foarte bun, un an în care am reușit să demonstrăm, așa cum ne-am dorit, nu știu, tot ceea ce am lucrat, pentru că petrecem o mare, mare parte din timp în spatele reflectoarelor. Anul ăsta sunt foarte mândru de faptul că la Campionatul European, la finala de 100 m liber, am fost parte, nu numai că am fost parte, dar am și câștigat acea finală. Am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de m liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are și cursa asta mai are enorm de mult potențial și foarte mult loc să se dezvolte, adică, deși sunt foarte aproape de recordul mondial și suntem extrem de mulți sub 47 de secunde, în câteva sutimi, mai e mult de muncă pentru noi toți.

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„Măi, 2026 a fost un an de tranziție în materie de nivelul competițiilor, intensitatea pregătirii și așa mai departe, pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic și am venit din 2025 unde am avut un Campionat Mondial foarte puternic în Singapore, către 2027 unde avem din nou Campionatele Mondiale, a fost, între ghilimele de rigoare, doar un Campionat European. Nu numai pentru mine, pentru toată lumea din Europa. Și pentru toată lumea, toți prietenii mei asiatici care au concurat la Jocurile Asiei și așa mai departe. Da, un an de tranziție. Pași mici, pași mici și deși îmi zboară gândul și așa mai departe, inclusiv la LA…, mi-aș dori să recapăt recordul mondial de la 100 de m liber pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că… ok, am devenit cel mai bun din lume și demonstrez asta o dată la ceva timp, dar parcă să fii cel mai bun din istorie are pentru mine o altă greutate!”.

David Popovici, planuri mari pentru anul 2027

Înotătorul român vrea ca în 2027 să doboare recordul mondial și așteaptă cu nerăbdare revenirea în bazinele de la Campionatele Mondiale de Natație (World Aquatics Championships), care se desfășoară la Budapesta, Ungaria. „Îmi zboară gândul la Los Angeles, dar sunt suficient de cu picioarele pe pământ cumva să recurg la strategia care m-a ajutat atât de mult de-a lungul anilor și anume pas cu pas, competiție cu competiție, cărămidă cu cărămidă. Nu s-a schimbat asta față de atunci când aveam 14 ani, chiar dacă acum am multe titluri în dreptul numelui.

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Abia aștept să mă întorc la Budapesta pentru Campionatul Mondial, pentru că acolo am niște amintiri foarte, foarte frumoase. Acum cinci ani m-am calificat pentru prima oară la prima mea ediție de Jocuri Olimpice la Budapesta, după care un an mai târziu, în 2022, am ieșit pentru prima oară campion mondial, acolo chiar dublu campion mondial. Așa că uite, cum povesteam și înainte de Europene, că Parisul poate e un oraș care îmi poartă noroc, de ce nu și Budapesta? Până la urmă orice oraș în care am fost până acum și am concurat, dacă e să o luăm așa, mi-a purtat noroc!”, a mai spus David Popvici.

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David Popovici a explicat ce îl menține înfometat de performanță

David Popovici este un sportiv mai mult decât realizat la cei 22 de ani ai săi, însă gândul său de a face performanță nu s-a oprit. El a explicat cum pune acum problema și ce îl determină să nu se oprească. „Nu te pregătește nimeni în drumul spre performanță de provocările unice care vin odată cu succesul. Sunt niște probleme pe care multă lume… pe care mulți dintre noi sportivii ni le-am dori să le avem. Dar, uite cum îmi păstrez foamea: a trebuit să-mi schimb complet perspectiva și să schimb complet cum privesc înotul și sportul de performanță. Și mi-am schimbat-o de la obiectivele astea: «doresc eu campion olimpic, campion mondial, etc.», care mi-au servit în trecut, la a avea grijă de propria curiozitate pe care o am de când sunt copil, cu capabilități… spre capacitățile corpului uman și cât de rapid se poate mișca corpul ăsta al meu prin apă. Și așa că mă duc către curiozitatea mea pe care o aveam atunci când eram copil, fascinația de cât de mult se poate îmbunătăți sportul ăsta, cât de tare pot perfecționa detaliile care mai scad niște sutimi în anumite probe. Deci, da, mă întorc către curiozitate și fascinație”.

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David Popovici, despre echipa națională a României

Întrebat și despre fotbal, unde s-a afișat recent în vestiarul celor de la Inter alături de Cristi Chivu, tânărul David Popovici a spus că ar fi mândru să ajungă și în vestiarul „tricolorilor”. El a mai spus că are multe de învățat și de la fotbaliști, mai ales când vine vorba de munca în echipă și bazată pe strategie. „(n.r. – ce mesaj are pentru naționala României și dacă ar vrea să vină în vestiarul echipei) Dacă o să am la un moment dat ocazia, sigur, de ce nu, dar recunosc că și eu am multe de învățat de la ei. Adică fiecare sport e unic: eu am un sport individual, ei au o echipă; cred că am multe de învățat despre strategie, lucru în echipă și așa mai departe!”, a conchis David Popovici.