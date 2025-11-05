David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși”

ADVERTISEMENT

E un sportiv care atrage atenția datorită performanțelor sale, dar și în mediul online. David Popovici a bifat o apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este, de fapt, femeia care l-a făcut să spună un lucru neașteptat.

Cu ce vedetă celebră s-a fotografiat David Popovici

David Popovici este un tânăr cu o comunitate mare pe rețelele de socializare. De această dată a atras atenția datorită unei ipostaze unice în care a apărut. Aceasta nu are legătură cu activitatea sportivă, ci cu viața personală.

A apărut împreună cu una dintre cele mai apreciate vedete din țara noastră. Campionul mondial s-a fotografiat alături de Inna, pe numele său din buletin Elena Alexandra Apostoleanu. În imagine apare și iubitul artistei, Deliric.

De asemenea, nu lipsește nici partenera de viață a sportivului, Taisia. Momentan, nu se știe care este scopul întâlnirii dintre cântăreață și înotător, însă a lăsat o descriere care va stârni, cu siguranță, un val de invidie.

„Știu că toți prietenii mei vor fi geloși”, a notat David Popovici, în dreptul imaginilor postate pe contul de Instagram. Pozele au primit peste 28.500 de aprecieri și numeroase comentarii de la internauți.

Geloziile pe care le-a provocat David Popovici

„Ne vedem la bazin!”, este mesajul pe care l-a lăsat Deliric, cu această ocazie. „Ce noroc pe Inna și Deliric”, a scris unul dintre urmăritorii sportivului. „David și o fană de-a lui”, a completat altcineva.

„Uăi ce gelos sunt că ai poză cu Inna, poate o prind și eu o dată să fac poză cu ea”, a notat o altă persoană de pe rețelele de socializare. „Taisia este atât de drăguță”, a remarcat un internaut la iubita unuia dintre .

David Popovici, mărturie despre iubita sa

David Popovici formează un cuplu de foarte mulți ani cu Taisia. Au fost colegi la Colegiul Național „George Coșbuc”, iar acum se susțin unul pe celălalt în activitatea profesională, deși tânăra a înțeles destul de greu programul înotătorului.

În cele din urmă l-a acceptat și a învățat să-l sprijine în tot ce face. Sunt extrem de uniți, chiar dacă este plecat săptămâni întregi, uneori pe alt continent, pentru a participa la diferite competiții sportive.

„Am mare noroc că am dat de ea. Asta mă ajută să mă bucur de ceea ce fac, să nu mă simt vinovat. Acum două zile a intrat într-o trupă de dans. Ea a făcut dans de performanță.

A dat o audiție, ceva mai serios. Stabilisem cu ea să vină și ea aici (la podcast). Am întrebat-o dacă vrea, a zis da, sigur. Acum, după ce a intrat, mi-a zis că începe antrenamentul la ora 1.

Am înțeles și eu. O susțin, ea mă susține. Acum abia aștept să înceapă și ea acest regim de antrenament, o să încercăm să mâncăm mai sănătos, o voi implica și pe ea în viața de sportiv. O felicit cu această ocazie!”, a spus David Popovici, la Starea Nației, scrie .