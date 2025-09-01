David Popovici, apariție-surpriză pe litoralul românesc! A înotat în Marea Neagră într-o competiție inedită: „Au fost nişte valuri imense”

a revenit în țară, unde se bucură de o scurtă vacanță. În septembrie, campionul român va participa la un eveniment inedit la Londra, Sprint with the Stars, însă până la acel moment, Popovici a luat parte la un concurs desfășurat în România.

David Popovici a participat la concursul Atlantisman. Ce loc a ocupat campionul olimpic

David Popovici a participat la o ștafetă alături de antrenorul lui, Adrian Rădulescu, și de colegul de antrenamente Andrei Enache în cadrul concursului de înot în ape deschise Atlantisman, desfășurat pe Plaja Poseidon din stațiunea Olimpic. Cei trei au ocupat locul al II-lea în clasamentul open. Campionul olimpic a reacționat la finalul evenimentului și a transmis un mesaj tinerilor înotători.

„Plecând pe prima jumătate a cursei, au fost nişte valuri imense. Sunt obişnuit ca singurele valuri să vină de la culoarele din apropiere care nu se compară cu valurile mării. Am obosit destul de tare, dar a fost o experienţă frumoasă, pentru că am fost împreună, am făcut ceva diferit împreună şi mi-ar mai plăcea să vin.

Vreau să ne vedem din nou în anii viitori şi să fim cât mai mulţi concurenţi. Vreau să ne vedem la antrenamente, la competiţii şi chiar să mă întreceţi. Este o provocare. Nu vă grabiţi! Mai lăsaţi-mă şi pe mine un pic. Puteţi să o faceţi şi vreau să ne întrecem”, a declarat David Popovici, conform .

Ce a declarat antrenorul lui David Popovici după evenimentul la care a participat alături de marele campion

, Adrian Rădulescu și Andrei Enache au fost depășiți în cadrul probei de trei sportivi legitimați la CSM Constanța, Andrei Iaschiu, Mateen Sediq și Luca Boldura. Antrenorul lui David Popovici a vorbit despre evenimentul inedit. „Nu m-am pregătit pentru concurs, dar cred că m-am descurcat destul de bine şi mulţumită încurajărilor celor doi colegi de echipă. A fost foarte specială cursa pentru mine, fiindcă am putut să fac lucrul acesta cu ei.

Mi-aş dori să revin în concursuri, dar nu ştiu dacă am timp să mă pregătesc temeinic. Aşa cum fac cu el, ‘Uite, astăzi, trebuie să ne antrenăm, să ne odihnim’, sper să facă şi el acelaşi lucru cu mine, să-mi aducă aminte că trebuie să mai fac şi eu un antrenament”, a declarat Adrian Rădulescu pentru sursa menționată.