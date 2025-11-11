David Popovici are un program strict pentru a fi în formă maximă. Ce face după fiecare antrenament

ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 21 de ani, David Popovici are un program strict și se concentrează pe antrenamente. Pentru a fi în formă maximă are câteva proceduri pe care le urmează întocmai. Ce face după ce iese din bazinul de înot.

Ce face David Popovici după fiecare antrenament

David Popovici a adunat numeroase premii și trofee, având un palmares important în sportul pe care îl practică de ani buni. Înoată de la 4 ani și până acum a reușit să fie numit primul campion olimpic al natației masculine din România.

În plus, este campion mondial și european în 2022 la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber. Înotătorul român a atins rezultate excelente în competiții și nu este deloc de mirare că este foarte atent la felul în care arată.

Mai mult, are o regulă simplă de la care nu se abate niciodată. Pe lângă mișcarea constantă, acesta recurge la un aliment complet care îi întărește imunitatea, mai ales în perioadele în care se antrenează afară, în bazinele neacoperite.

„David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este unul dintre cele mai complexe alimente cunoscute.

Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere.

E bun pentru tranzitul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a dezvăluit tatăl lui David Popovici, scrie . În schimb, campionul mondial, care a bifat o nu consumă pâine albă.

Totodată, sportivul nu mănâncă fast-food și produse care au un conținut ridicat de grăsimi. Uleiul este la rândul său exclus. În copilărie, părinții săi aveau mereu grijă să aibă în frigider produse bio, care sunt mai sănătoase.

David Popovici și pasiunile din afara bazinului de înot

David Popovici a avut recent parte de o În timpul liber preferă să stea departe de tehnologie, motiv pentru care nu petrece foarte multă vreme pe telefonul mobil. Din păcate, uneori este prins în această capcană.

Cu toate acestea, sportivul adoră să citească și să fie o persoană disciplinată. Înotătorul român are un mod de viață simplu și echilibrat, subliniind că își organizează momentele libere extrem de bine. E foarte atent în acest sens.

„De când am început să înot mi-am dorit să ajung la Jocurile Olimpice şi în visele mele îmi doream să câştig o medalie de aur. Da, este important, dar nu este cel mai important lucru din lume.

Nu aş vrea să câştig o medalie de aur şi să nu fiu mândru de ea. Vreau să mă simt bine, să mă distrez în curse”, a mărturisit David Popovici, la un moment dat, conform .