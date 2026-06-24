Sport

David Popovici, asaltat de copii în aeroport înainte de plecarea spre Roma! Declarație surprinzătoare: „Nici nu știu dacă o să mă calific în finală”. Video

David Popovici se pregătește de un nou concurs! Ce a declarat înainte de „Settecolli” de la Roma, locul în care a scris istorie în 2022, și ce obiective are la Europene
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
24.06.2026 | 10:50
David Popovici asaltat de copii in aeroport inainte de plecarea spre Roma Declaratie surprinzatoare Nici nu stiu daca o sa ma calific in finala Video
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David Popovici, declarații înainte de plecarea spre Roma. Foto: FANATIK
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David Popovici (21 de ani) va concura în perioada 26-28 iunie, alături de alți patru români, Eric Andrieș (18 ani), Denis Popescu (22 de ani), Alexandru Constantinescu (20 de ani) și Robert Badea (18 ani), la „Settecolli” de la Roma, la Foro Italico, adică acolo unde Popovici a reușit în 2022 la Campionatele Europene să doboare recordul mondial în proba de 100 de metri liber, cu un timp de 46,86 de secunde.

Ce a declarat David Popovici înainte de plecarea spre Roma, pentru concursul „Settecolli”

Această competiție reprezintă un antrenament pentru Europenele de la Paris din perioada 10-16 august, iar David Popovici s-a înscris în trei probe, 50 de metri liber, 100 de metri liber și 200 de metri liber. În ceea ce o privește pe prima, cea de 50 de metri liber, el a explicat că ea constituie pentru el doar o „încălzire” pentru proba de 100 de metri liber. Astfel, nu are așteptări prea mari acolo, iar în acest sens chiar a transmis că este posibil să nici nu prindă finala.

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„Atmosfera este întotdeauna extraordinară în Italia, îmi place foarte mult să concurez acolo, mai ales la bazinul ăsta. De fiecare dată când am concurat acolo au venit și un număr foarte mare de români. Îmi adus aminte inclusiv la Europene acum câțiva ani, când am bătut recordul mondial, auzeam de la niște muncitori care montau schela: ‘Hai, David, hai!’. Da, abia aștept.

Cu siguranță focusul nu e pe 50 de metri liber, am vineri 50 liber, după care 100 sâmbătă și 200 duminică. Am luat 50 mai mult pentru a antrena suta, nici nu știu sincer dacă o să mă calific în finală. Sunt calificat cu al 9-lea timp, dar nici nu contează. Suta și 200 de metri, acolo îmi doresc să înot pe cât de bine pot, întotdeauna obiectivul fiind să mă întrec eu cu cronometrul și să încerc să fiu mai bun decât am fost ieri”, a spus David Popovici cu puțin timp înainte de decolarea spre Roma, după ce a făcut o poză în aeroport cu mai mulți copii aflați acolo.

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David Popovici, asaltat de copii în aeroport

David Popovici vrea un nou record mondial

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, sportivul legitimat la CS Dinamo a anunțat și că își dorește ca în viitorul apropiat să doboare din nou recordul mondial în proba de 100 de metri liber, preferata sa și „regina” natației mondiale, poate chiar cu ocazie Campionatelor Europene din august de la Paris: „Da, mai e puțin (n.r. până la Campionatele Europene de la Paris). Sunt bine, suntem în plin antrenament. Inclusiv pentru concursul ăsta nu avem cine știe ce pregătire mai ușoară pentru a fi mai odihniți, dar asta e și ideea. Acum la Roma e un antrenament mai avansat. Pentru Europenele de la Paris suntem bine. Sunt sigur că o pot depăși (n.r. performanța din 2022 de la Europenele de la Roma, când a stabilit recordul mondial la acea vreme la 100 de metri liber).

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Nu știu dacă luna asta sau anul ăsta, dar nu numai cred că voi bate un nou record mondial, știu că la un moment dat voi bate recordul mondial. Amândouă orașele (n.r. Roma și Paris) mi-au purtat noroc, să zicem. Cred că Roma îmi place un pic mai mult, fiind oamenii un pic mai prietenoși. Nu mă plictisesc, în sfârșit începe sezonul ăsta mai aglomerat și pentru bine și abia aștept. Mi-e dor să îmi fie foame de…”. 

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David Popovici, declarații înainte de plecarea spre Roma

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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