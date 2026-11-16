David Popovici atrage ca un magnet copiii la înot: ”Majoritatea bazinelor au liste de așteptare”

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Ion Țiriac a construit la Otopeni un complex dotat cu bazin olimpic de înot și săli ultramoderne de scrimă și judo. La deschidere a participat și campionul olimpic David Popovici (22 de ani), alături de alte nume mari ale sportului românesc, iar sute de copii au luat deja parte la primele cursuri gratuite.

Copiii vin la înot datorită lui David Popovici

Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec (44 de ani), s-a arătat încântată de și a vorbit despre interesul mărit al părinților de a-și aduce copiii la înot odată cu rezultatele fantastice obținute în ultimii ani de David Popovici.

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”Bineînțeles că mi-aș fi dorit să am asemenea condiții când m-am apucat de înot. Mi-aș fi dorit și la Brăila un bazin olimpic acoperit, dar asta se întâmpla acum mulți ani. Am avut totuși norocul că la Brăila am avut două bazine descoperite, unul de 25 de metri și unul de 50 de metri, și înotam într-o apă mai verde și cu șerpișori mici, dar astea erau condițiile atunci.

Este adevărat că interesul este foarte mare din partea părinților de a-și aduce copii la înot odată cu explozia avută de David Popovici. Majoritatea bazinelor au liste de așteptare pentru cursuri plătite să învețe copiii să înoate sau să practice acest sport. Au mai apărut și alte bazine și funcționează bine, dar suntem departe de ceea ce ne-am dori.

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Dacă vorbim de finanțarea cluburilor și a federației, cred că și aici se poate mult mai mult. Bugetul la federație nu a crescut foarte mult, dar e adevărat că traversăm o perioadă dificilă în România în toate domeniile, înțelegem acest lucru, dar sportivii noștri merită mai multă atenție și mai mult sprijin din partea statului român. David este dovada reală că se poate și avem în spate o generație de juniori foarte buni.

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Avem copii de 15-16-17 ani care sunt aproape să se califice la competiții de seniori, avem medalii la toate competițiile de juniori, avem speranțe mari pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, dar cred că ar trebui mai multă implicare”, a declarat Potec.

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Se dorește mai multă implicare din partea statului

Întrebată de ce un privat poate să ridice un astfel de complex care să ajute sportul românesc și , campioana olimpică de la Atena 2004 a vorbit despre faptul că multe bazine didactice s-au închis din cauza unei proaste administrări.

”Ar trebui și cei din stat să se implice mai mult. Este adevărat că există și bazine construite de statul român, dar cred că implicarea trebuie să fie mai mare în ceea ce privește resursa umană, ceea ce se întâmplă cu aceste bazine după ce sunt construite.

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Am participat la multe inaugurări de bazine didactice, am fost entuziasmată în multe proiecte, dar nu am mai fost contactați, nu ni s-a mai cerut ajutorul pentru partea cealaltă, de resursă umană și de cum se pot administra aceste bazine și din păcate multe s-au închis.

Ceea ce vedem astăzi, aici, este un lucru extraordinar. Iată că domnul Țiriac s-a ținut de încă o promisiune pe care a făcut-o acum câțiva ani, că va construi un bazin olimpic acoperit aici, la Otopeni. Ne bucurăm că există astfel de proiect realizat și, mai mult decât atât, sunt 700 de copii care au venit astăzi la selecție.

(n.r. – Despre bazinul acoperit de la Lia Manoliu ce se mai știe?) A fost o discuție acum două luni, există tot felul de contestații la care se răspunde. Au fost peste 17 companii care au aplicat la procedura de licitație, nu știu cui i s-a atribuit, dar ceilalți fac tot felul de contestații. Este încă în procedură”, a spus Camelia Potec.