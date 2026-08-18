David Popovici, atras de un alt sport după aurul de la Europene! Unde vrea să ajungă în tribune: „A început să mă pasioneze”

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David Popovici a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de înot de la Paris, la 100 și 200 de metri liber, astfel că a venit momentul ca sportivul nostru să ia o pauză mai lungă și să se relaxeze. Mărturisește că este pasionat de tenis și că vrea să meargă la un turneu important, ca spectator.

David Popovici este un mare pasionat de tenis și vrea să ajungă la un astfel de turneu ca și spectator

A început să fie tot mai pasionat de tenis în ultimul an, fără să fie neapărat un jucător. Îi place, în schimb, să se uite la televizor și visează să ia loc în tribune la un turneu de Grand Slam.

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„Obiectivul meu principal, de astăzi încolo, pentru o vreme, e să mă relaxez. Să mă culc și să mă trezesc la cât vreau. Apropo, mamaie, dacă te uiți, te rog să mă aștepți acasă cu pandipșan cu vișine. Trebuie și îmi doresc să văd un turneu foarte important din tenis. Cred că a început să mă pasioneze”, a declarat David Popovici, într-un interviu acordat

Cu toate că acum a decis să ia o binemeritată pauză și să se relaxeze, David Popovici și-a propus să se perfecționeze pentru cursele de 50 și 400 de metri liber începând cu 2027.

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. Este o zi fericită. Sărbătoresc, petrec timp cu familia mea și viața merge mai departe. Mă bucur mai mult de proba de 100 m anul acesta. Poate m-am antrenat puțin mai bine pentru asta, dar sunt sigur că lucrurile s-ar putea schimba luna viitoare.

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Sentimentele mele legate de distanțe depind de cum mă simt într-un anumit sezon. În acest sezon, am preferat 100 m. După cum am spus, sezonul viitor ar putea fi complet diferit. Poate voi trece la 50 m liber sau la 400 m. Nu știu. Așa că, pur și simplu îmi trăiesc viața, mă antrenez și văd cum merge treaba„, a completat campionul european.

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David Popovici se gândește să concureze și la probele de 50 de metri și 400 de metri liber

la 50 de metri liber, însă la 400 de metri nu are nicio performanță notabilă. Pentru David Popovici, însă, nu ar fi nicio presiune deosebită să demonstreze nimic nimănui pentru că deja la o vârstă fragedă a bătut recorduri nemaivăzute.

„La nivel european, competiția la 100 m începe cu adevărat să se intensifice. La 200 m, lucrurile stau bine și la nivel european, dar la nivel global dezvoltarea este și mai activă. Competiția devine din ce în ce mai acerbă, înotul se dezvoltă, acesta este un fapt. Sunt pregătit pentru asta”, a completat Popovici. Pentru campionul român, următoarea competiție importantă Mondialul de la Budapesta din 2027.