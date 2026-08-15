David Popovici, baie de mulțime la Paris! Cozi imense pentru o poză cu campionul român. Galerie foto

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Campionul român a fost așteptat de fani zeci de minute, pentru că unii s-au pus la coadă cu mai bine de o oră ca evenimentul să înceapă, pentru a fi siguri că pot să obțină un autograf, să facă o fotografie și să schimbe câteva cuvinte cu favoritul lor. Prezenți la fața locului, reporterii FANATIK au surprins toate momentele importante.

David Popovici a fost întâmpinat de sute de fani la sesiunea de autografe, chiar la Paris

David Popovici a fost întâmpinat cu aplauze și urale de fanii săi, semn că victoriile de la Paris din ultimele zile au fost apreciate de toată lumea. Un alt moment special pentru . Imaginile realizate la sesiunea de autografe de pot fi urmărite în GALERIA FOTO semnată Mihai Antonio Vasile.

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„A fost o onoare pentru mine, am avut emoții pentru că nu am făcut prea multe interviuri la viața mea. David Popovici a schimbat modul în care ne uităm la aceste evenimente în ultimii ani. E cu siguranță cel mai bun, dacă ne uităm la evoluția sa din ultimii ani”, a declarat Chalmers pentru FANATIK.

„Am sărbătorit destul de simplu și ușor, nimic special. O să sărbătoresc când mă întorc în țară, o să am timp să călătoresc, să mă plimb cu mașinile. Îmi permit să fiu mult mai eu în interviuri, eram mai crispat. Nu am de ce să port vreo mască”, a declarat și campionul David Popovici.

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, 200 de metri liber precum și un premiu special. Așadar, campionul român a primit și trofeul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025, conform unei anchete a forului continental.

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David Popovici a primit distincția de „Înotătorul Anului 2025”, pentru cele mai bune performanțe de anul trecut

Premiul „Înotătorul Anului 2025” i-a fost acordat lui Popovici la finalul sesiunii de vineri de la Campionatul European, acordat de European Aquatics. La feminin, același trofeu a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen, prezentă alături de David Popovici pe scenă.

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European Aquatics anunțase încă din ianuarie 2026 că acest premiul îi va fi acordat lui David Popovici, însă a fost așteptat momentul ideal pentru a-i înmâna trofeul campionului român. Fanii români și nu numai au aplaudat în picioare performanțele lui David și au apreciat modul în care vorbește cu toată lumea, fără nicio clipă de aroganță.

În 2025, românul a mai cucerit ouă medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

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