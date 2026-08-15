Sport

David Popovici, baie de mulțime la Paris! Cozi imense pentru o poză cu campionul român. Galerie foto

David Popovici a fost întâmpinat ca un erou de sute de fani la sesiunea de autografe programată în ultima zi a Campionatului European de Natație de la Paris. Cum era de așteptat, fanii au stat la coadă zeci de minute.
Flaviu Popa, Marian Popovici
15.08.2026 | 17:49
David Popovici baie de multime la Paris Cozi imense pentru o poza cu campionul roman Galerie foto
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
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David Popovici la sesiune de autografe la Paris. Foto: Mihai Antonio Vasile.
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Campionul român a fost așteptat de fani zeci de minute, pentru că unii s-au pus la coadă cu mai bine de o oră ca evenimentul să înceapă, pentru a fi siguri că pot să obțină un autograf, să facă o fotografie și să schimbe câteva cuvinte cu favoritul lor. Prezenți la fața locului, reporterii FANATIK au surprins toate momentele importante.

David Popovici a fost întâmpinat de sute de fani la sesiunea de autografe, chiar la Paris

David Popovici a fost întâmpinat cu aplauze și urale de fanii săi, semn că victoriile de la Paris din ultimele zile au fost apreciate de toată lumea. Un alt moment special pentru David Popovici a fost interviul acordat lui Kyle Chalmers. Imaginile realizate la sesiunea de autografe de pot fi urmărite în GALERIA FOTO semnată Mihai Antonio Vasile.

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„A fost o onoare pentru mine, am avut emoții pentru că nu am făcut prea multe interviuri la viața mea. David Popovici a schimbat modul în care ne uităm la aceste evenimente în ultimii ani. E cu siguranță cel mai bun, dacă ne uităm la evoluția sa din ultimii ani”, a declarat Chalmers pentru FANATIK.

„Am sărbătorit destul de simplu și ușor, nimic special. O să sărbătoresc când mă întorc în țară, o să am timp să călătoresc, să mă plimb cu mașinile. Îmi permit să fiu mult mai eu în interviuri, eram mai crispat. Nu am de ce să port vreo mască”, a declarat și campionul David Popovici.

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David Popovici a câștigat la Campionatele Europene de la Paris aurul la 100 de metri liber, 200 de metri liber precum și un premiu special. Așadar, campionul român a primit și trofeul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025, conform unei anchete a forului continental.

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David Popovici a primit distincția de „Înotătorul Anului 2025”, pentru cele mai bune performanțe de anul trecut

Premiul „Înotătorul Anului 2025” i-a fost acordat lui Popovici la finalul sesiunii de vineri de la Campionatul European, acordat de European Aquatics. La feminin, același trofeu a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen, prezentă alături de David Popovici pe scenă.

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European Aquatics anunțase încă din ianuarie 2026 că acest premiul îi va fi acordat lui David Popovici, însă a fost așteptat momentul ideal pentru a-i înmâna trofeul campionului român. Fanii români și nu numai au aplaudat în picioare performanțele lui David și au apreciat modul în care vorbește cu toată lumea, fără nicio clipă de aroganță.

În 2025, românul a mai cucerit ouă medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

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David Popovici, baie de mulțime la Paris! Cozi imense pentru o poză cu campionul român

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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