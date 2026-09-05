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David Popovici continuă să obțină performanțe istorice, în timp ce proiectul bazinelor acoperite din Complexul „Lia Manoliu” din București, în care ar trebui să se antreneze iarna, a ajuns iar să fie blocat. De data aceasta este blocat în contestații în instanță. Luna trecută, sportivul a la 100 și 200 de metri liber la Europenele de la Paris, devenind primul înotător care reușește această dublă la trei ediții consecutive.

De la minunile în bazin ale lui David Popovici…

sunt cu adevărat o minune în care acesta se antrenează, pe perioada iernii, și în bazine acoperite de tip balon, asta pentru că proiectul unui bazin sportiv acoperit nu a fost finalizat, deși este promis de un deceniu.

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Popovici le-a cerut în repetate rânduri autorităților să investească în bazine și în infrastructura necesară sportului de performanță. El se pregătește la Complexul „Lia Manoliu” încă de la patru ani, însă bazinul olimpic interior este închis din 2018. Iarna, campionul și ceilalți sportivi sunt nevoiți să înoate în bazinul exterior, acoperit cu un balon presostatic în care aerul devine greu de respirat. La zece ani după ce modernizarea a intrat pe lista Companiei Naționale de Investiții (CNI), licitația de maximum 65,5 milioane de lei a ajuns la Curtea de Apel București, iar constructorul nu este încă stabilit.

„De foarte mult timp se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic”, declara David Popovici despre bazinul de la „Lia Manoliu”. „Îmi doresc să fac lucruri mari, chiar dacă lucrurile merg un pic mai greu la noi”, mai spunea campionul în alte declarații date presei după reușitele sale în competiții.

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… la contestațiile din instanțe

Licitația organizată pentru consolidarea și modernizarea bazinelor din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” a fost publicată în ianuarie, iar în această vară șantierul trebuia să fie deschis. Nu s-a întâmplat acest lucru. În schimb, licitația și decizia de atribuire a contractului au ajuns să fie contestate în instanță.

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Firma Hidro Salt-B-92 a contestat la Curtea de Apel București decizia prin care Consiliul Național pentru Studierea Contestațiilor (CNSC) a anulat desemnarea câștigătorului, dar a menținut respingerea propriei sale oferte. Investiția este estimată la maximum 65,5 milioane de lei fără TVA și încearcă să deblocheze un proiect început în urmă cu un deceniu.

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Asocierea condusă de Hidro Salt-B-92 SRL a deschis, pe 1 septembrie 2026, un proces la Curtea de Apel București împotriva rezultatului contestațiilor depuse la licitația pentru refacerea bazinelor acoperite din Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”. Dosarul nr. 5604/2/2026 se află la Secția a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice. Primul termen este programat pe 1 octombrie.

Hidro Salt B 92, înființată în 1996, este controlată de Georgeta Băiculescu, cea care deține 99,73% din capital, conform datelor obținute cu ajutorul platformei ListaFirme.ro. În 2025, firma a raportat afaceri de 106,35 milioane de lei, profit net de 15,34 milioane, datorii de 67,4 milioane și 226 de salariați. Compania și un reprezentant al său au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar privind lucrări plătite, dar presupus neexecutate la Bacău. Prejudiciul indicat este de 1,42 milioane de lei. Acuzațiile DNA nu au fost stabilite definitiv de instanță.

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CNSC a anulat desemnarea câștigătorului

În această cauză, Compania Națională de Investiții, Palex Construcții Instalații, Băiculescu Construct și Concelex au calitatea de intimați. Licitația fusese câștigată inițial de asocierea formată din Palex Construcții Instalații SRL, Concrete & Design Solutions SRL, Sicor SRL și SS Architecture and Texture SRL.

Liderul asocierii, firma Palex Construcții Instalații este deținută de Leana Dănănău, cu 60%, și Diana-Andreea Dumitru, cu 40%, conform datelor de la platforma ListaFirme.ro. În 2025, firma a raportat afaceri de 173,49 milioane de lei, profit net de 21,38 milioane și datorii totale de 94,87 milioane. Numele companiei a apărut în dosarul DNA privind mita de la Administrația Spitalelor București: procurorii susțin că un reprezentant Palex ar fi plătit peste 300.000 de lei unui director adjunct al instituției.

Rezultatul comunicat de CNI pe 16 iunie 2026 a provocat însă un adevărat război al contestațiilor. La CNSC au ajuns cinci dosare, deschise de Hidro Salt-B-92, Băiculescu Construct, Concelex și chiar de Palex, firma declarată câștigătoare. Companiile au atacat fie eliminarea propriilor oferte, fie punctajele primite, fie modul în care CNI a verificat documentele concurenților.

Prin decizia din 18 august 2026, CNSC a admis parțial contestațiile formulate de Hidro Salt-B-92 și Băiculescu Construct. Consiliul a anulat actele prin care oferta Palex fusese declarată câștigătoare, precum și actele prin care oferta asocierii conduse de Băiculescu Construct fusese considerată admisibilă.

CNI a fost obligată să aplice, în termen de zece zile de la primirea hotărârii, constatările CNSC referitoare la ofertele Palex și Băiculescu și să reia evaluarea acestora. Decizia nu atribuie contractul unei alte firme și nici nu stabilește automat un nou câștigător.

Hidro Salt-B-92 tot nu a avut noroc

În același timp, CNSC a respins solicitarea Hidro Salt-B-92 de a-i fi declarată admisibilă oferta. Oferta care este cea mai bună din punct de vedere al prețului, așa cum reiese din datele obținute de FANATIK. Asocierea formată din Hidro Salt-B-92, ING Proiect Management și Sfera Con fusese eliminată după clarificările solicitate de comisia de evaluare. Firma a susținut „că i s-a reproșat lipsa unor detalii care nu fuseseră cerute explicit și că ceilalți concurenți ar fi beneficiat de mai multe posibilități de a-și completa documentele”, așa cum reiese din documentele licitației.

Consiliul nu a acceptat argumentele prin care Hidro Salt încerca să anuleze respingerea propriei oferte. Totodată, a respins și contestația Concelex împotriva eliminării asocierii sale. Prin urmare, Hidro Salt a obținut anularea rezultatului licitației și reevaluarea unor concurenți, dar nu și revenirea propriei oferte în cursă. Aceasta este decizia atacată acum la Curtea de Apel București. „Contestația este un drept al companiilor, dar uneori ajunge să fie un drept folosit în exces. Acest caz este unul mai sensibil, că este în contextul unui bazin pentru sportivii de la înot, printre care se află și David Popovici”, ne-a explicat un reprezentant al conducerii CNI.

Investiție de maximum 65,5 milioane de lei

Contractul organizat de CNI poartă numărul CN1088994 și privește proiectarea, executarea lucrărilor și asistența tehnică pentru consolidarea, reabilitarea și modernizarea bazinului acoperit de înot și a bazinului acoperit de sărituri din strada Maior Ion Coravu.. Licitația a fost publicată pe 15 ianuarie 2026, iar ofertele au fost depuse până pe 4 martie. Valoarea estimată de bază este de 62,43 milioane de lei fără TVA, însă contractul poate ajunge la maximum 65,5 milioane de lei fără TVA, prin includerea unor lucrări suplimentare.

Din valoarea de bază, aproximativ 60,19 milioane de lei sunt prevăzute pentru lucrările propriu-zise, 1,24 milioane de lei pentru proiectare și asistență tehnică, iar aproape un milion de lei pentru organizarea șantierului. Contractul este atribuit după criteriul celui mai bun raport calitate-preț, nu exclusiv în funcție de oferta financiară. Documentația procedurii indica, înaintea contestațiilor, data de 4 martie 2027 drept termen estimativ pentru finalizarea contractului, însă calendarul nu mai poate fi considerat realist cât timp procedura este încă disputată.

Beneficiarul final este Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, aflat în subordinea Agenției Naționale pentru Sport, iar investiția este derulată de CNI prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Proiectul presupune consolidarea structurilor de rezistență, refacerea bazinelor și a hidroizolațiilor, modernizarea instalațiilor de filtrare și tratare a apei, a instalațiilor sanitare și electrice, precum și intervenții asupra clădirilor. Documentația pregătitoare mai prevede realizarea unui foraj pentru alimentarea cu apă, a unei stații de epurare și a unei centrale termice.

Un proiect blocat de zece ani

Necesitatea refacerii bazinelor a fost recunoscută oficial încă din 2016, când obiectivul a fost introdus pe lista de investiții a CNI. Primul bazin interior a fost închis, iar sportivii au ajuns să se pregătească în bazinul exterior, acoperit iarna cu un balon presostatic. O primă procedură, organizată în 2018 și estimată la aproximativ 20,34 milioane de lei fără TVA, a fost anulată deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant. Cea din 2019, evaluată la 20,4 milioane de lei, a fost anulată după ce singura ofertă depusă a depășit valoarea estimată peste limita permisă.

Între 2019 și 2023, autoritățile au reanalizat și actualizat indicatorii tehnico-economici, iar unele avize și documente de urbanism au expirat. În 2024, o altă procedură pentru realizarea documentației tehnice a eșuat deoarece oferta fusese încărcată eronat în sistem și nu putea fi deschisă de comisia de evaluare. Istoria blocajelor a fost documentată de Europa Liberă, după ce David Popovici a reclamat public condițiile improprii de pregătire.

Actuala licitație ridică valoarea proiectului la peste trei ori suma estimată în 2018. La zece ani după introducerea investiției pe lista CNI, lucrările nu au început, constructorul nu este stabilit definitiv, iar procedura se mută din fața CNSC în sala de judecată. Hotărârea Curții de Apel va putea decide dacă CNI continuă reevaluarea impusă de Consiliu sau dacă va trebui să refacă și alte etape ale licitației.