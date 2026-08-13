David Popovici, „blocat” la bazin după ce a luat aurul la 100 de metri liber! Ce s-a întâmplat după ceremonie

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David Popovici a devenit campion european în proba de 100 de metri liber pentru a treia oară la rând. Românul a încheiat cu 46.56 de secunde, fiind una dintre cele mai rapide finale din istorie, pentru prima dată cu trei înotători sub 47 de secunde.

David Popovici a rămas două ore şi jumătate la bazin după premiere!

, David Popovici spera să poată pleca cât mai repede la recuperare şi la odihnă, pentru că joi dimineaţa intra din nou în bazin pentru seriile de la 200 de metri liber. Dar planurile înotătorului român au fost date peste cap de organizatori.

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Din informaţiile FANATIK, David Popovici a fost nevoit să rămână mai mult timp la bazin din cauza procedurilor greoaie, el fiind supus şi unui test antidoping. Dar toate aceste lucruri au durat mai mult decât era preconizat şi i-au dat peste cap programul sportivului.

David Popovici a plecat de la bazin abia în jurul orei 22:00 (23:00, ora României), deşi ceremonia de premiere după finală a avut loc la ora locală 19:42. După ce a primit medalia, Popovici a mai rămas alte două ore şi jumătate. Pe lângă antidoping, românul a făcut şi recuperare la bazin.

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David Popovici, după seriile de la 200 de metri liber: „M-am culcat destul de târziu!”

Din fericire, orele în plus petrecute la bazin nu şi-au spus cuvântul în serii. David Popovici a înotat relaxat, şi-a câştigat seria şi s-a calificat în semifinale cu al patrulea timp. După cursă românul a recunoscut că s-a băgat destul de târziu la somn, dar a dormit foarte bine şi e pregătit pentru semifinale şi finala la 200 de metri liber:

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„Să vă zic exact cum am sărbătorit. După interviuri am fost la premiere, apoi am înotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test antidoping, apoi am fost să mănânc. Se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu. Exact așa am sărbătorit, adică deloc”, .

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, când este programată prima semifinală la 200 de metri liber. El va porni de pe culoarul 5. În ultimul act merg cei mai buni opt înotători din cele două semifinale.