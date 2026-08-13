David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Program serii, ora la care intră în bazin și cine transmite la TV

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în cursa de 100 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie. Joi dimineaţa, campionul ia startul în seriile probei de 200 de metri liber, iar în sesiunea de seară sunt programate semifinalele.

Programul seriilor de la 200 de metri liber! La ce oră intră în bazin David Popovici

Campionul român este repartizat în a noua serie de calificare, ultima, pe culoarul 4. El este principalul favorit al probei de 200 de metri liber, dar la fel ca şi la „proba regină”, va avea concurenţă puternică, principalii rivali fiind Matthew Richards şi Lukas Martens.

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David Popovici intră în bazin la ora 10:59. Atunci este programată, oficial, a noua serie de calificare. între finala de la 100 de metri liber şi calificările de la 200 de metri, dar a spus după aurul câştigat la Paris că ştie să managerieze această situaţie.

Cine transmite la TV seriile şi semifinalele de la 200 de metri liber

Cursele din serii şi semifinale la 200 de metri liber pot fi urmărite pe TVR 1 şi TVR Sport. Postul public de televiziune are drepturile pentru Campionatul European de Nataţie. Prima cursă a lui Popovici poate fi urmărită în direct, de la ora 10:59.

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Semifinalele sunt programate în sesiunea de seară, de la ora 19:41 şi 19:45, orele României. Cei mai buni opt înotători se vor califica în marea finală care va avea loc vineri, în sesiunea de seară.

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David Popovici, la un pas de un record istoric

. Înotătorul român tocmai l-a egalat pe Aleksandr Popov, singurul care a mai reuşit să obţină trei titluri europene consecutiv în proba de 100 de metri liber. Dar Popovici poate duce acest record mai departe.

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Dacă se va impune în proba de 200 de metri liber, va fi primul înotător din istorie care face „dubla” 100-200 de metri liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, după Roma 2022 şi Belgrad 2024.