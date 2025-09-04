Sport

David Popovici, captură impresionantă după ce a devenit dublu campion mondial: ”Binișor pentru un începător”. Reacții spumoase ale fanilor

David Popovici se relaxează după ce a devenit dublu campion mondial la Singapore și a realizat o captură fantastică la o partidă de pescuit.
Traian Terzian
04.09.2025 | 22:15
David Popovici captura impresionanta dupa ce a devenit dublu campion mondial Binisor pentru un incepator Reactii spumoase ale fanilor
Captură de excepție făcută de David Popovici. Sursă foto: Facebook David Popovici

După ce în urmă cu 24 de ore a postat pe rețelele de socializare imagini de la un eveniment în care a mers cu bolidul Porsche Spyder, David Popovici a fost de această dată la pescuit și s-a lăudat cu capturile reușite.

Captură senzațională pentru David Popovici la o partidă de pescuit

Aflat într-o binemeritată vacanță, cel mai bun înotător român a ales să se relaxeze la o partidă de pescuit. Deși a recunoscut că nu este un mare cunoscător al acestei arte, el a reușit totuși să prindă câțiva pești frumoși.

David Popovici a mers la Complexul Piscicol Milotina, din Comuna Valea Argovei, Călărași, și a dat lovitura. Dublul campion mondial a urcat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu peștii care i-a prins.

”Binișor pentru un începător”, a scris sportivul pe pagina sa de Facebook, iar textul a fost însoțit de două poze care îl înfățișează ținând în mâini doi crapi, unul de aproximativ 6 kilograme și altul puțin mai mic.

Comentarii fabuloase după ce Popovici s-a făcut pescar

Postarea s-a viralizat imediat și a strâns în doar jumătate de oră 8.000 de aprecieri și peste 200 de comentarii. Fanii s-au arătat încântați de aptitudinile de pescar ale lui Popovici și au lăsat mesaje extrem de haioase.

”Singurul pescar care înoată mai bine decât peștele”, ”L-ai făcut la 100 m?”, ”Dacă nu trage, intră după ei pe sub apă!”, ”Îi era frică că te băgai după el și înotai mai repede” sau ”Să vezi ce povești le-a zis celorlalți pești după ce l-ai eliberat: că s-a întrecut cu David Popovici și că a fost prins, că a făcut poze și acum trebuie să le arate ca să fie crezut”, au fost câteva comentarii.

La finalul lunii august, David Popovici a fost să viziteze orașul Sibiu, iar la plecare a oprit la o benzinărie pentru a-și alimenta automobilul. Acolo a dat nas în nas cu o grupă de juniori de la Petrolul, iar micii fotbaliști l-au asaltat pentru selfie-uri.

