Sport

David Popovici, ce surpriză! Rusul Kornev a făcut totul public și l-a dat de gol

Egor Kornev l-a dat de gol pe David Popovici după ce românul „i-a suflat” medalia de aur în proba de 100 m liber! Ce planuri are „Rechinul” în viitorul apropiat
Ciprian Păvăleanu
13.08.2026 | 10:46
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Egor Kornev l-a dat de gol pe David Popovici după finala pierdută la 100 m liber. Foto: Antonio Vasile / FANATIK
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Egor Kornev (22 de ani) a fost principalul adversar al lui David Popovici din finala probei de 100 m liber de la Paris. Deși rusul a avut un timp foarte bun, sportivul român a fost și mai rapid și a pus mâna pe medalia de aur la „proba regină” a natației pentru a treia ediție consecutivă a Campionatelor Europene. La scurt timp după probă, Kornev i-a dezvăluit secretul.

Egor Kornev i-a făcut public secretul lui David Popovici

Rivali în bazin, dar prieteni în afara lui, David Popovici și Egor Kornev au o relație foarte bună, ca de la campion la campion. În timp ce se afla în afara bazinului și vorbea cu soția sa, Kornev i-a spus lui David să o salute. Sportivul român a rămas surprins că la doar 22 de ani rusul este deja căsătorit, așa că între ei a urmat un dialog pe acest subiect.

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Ulterior, David i-a dezvăluit că și el urmează să facă pasul cel mare în curând, iar Kornev l-a dat de gol într-un interviu: „Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis ‘Cum adică? Ești căsătorit!?’. Am zis ‘Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul’. El a zis ‘Și eu sunt cu prietena mea de șase ani’. L-am întrebat ‘O vei cere în căsătorie?’. A zis ‘Da, da, în curând’. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea”, a declarat Egor Kornev, citat de Match TV.

David Popovici țintește o nouă „dublă de aur”

După ce a câștigat aurul la proba de 100 m liber, David Popovici are același obiectiv și pentru proba de 200 m liber. Astfel, „Rechinul” ar cuceri pentru a treia ediție consecutivă a Campionatelor Europene de natație medalia de aur la cele două probe.

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Prima ediție la care a reușit această performanță a fost cea de la Roma, din 2022, urmând să repete performanța la Belgrad, doi ani mai târziu, în 2024. Dacă va reuși asta și la Paris, el va deveni singurul sportiv care reușește să câștige ambele medalii de aur pentru trei ediții consecutive ale Europenelor.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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