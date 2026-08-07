Sport

David Popovici, ce surpriză uriașă la Campionatul European de la Paris! La ce probă ar putea concura

Surpriză mare pe care David Popovici ar putea să o pregătească pentru CE de la Paris. Campionul olimpic vrea să concureze și într-o altă probă.
Bogdan Mariș, Marian Popovici
07.08.2026 | 08:28
David Popovici ce surpriza uriasa la Campionatul European de la Paris La ce proba ar putea concura
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David Popovici ar putea concura într-o nouă probă la CE de înot. Sursa foto - FANATIK
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Este oficial – David Popovici a intrat în cursa pentru Campionatul European de Înot de la Paris. Românul a plecat spre capitala Franței acolo unde speră să dea lovitura în probele de suflet – 100 și 200 de metri.

Proba în care vrea să înoate David Popovici

Surpriza ar putea să apară în următoarele ore. David Popovici a anunțat că se gândește serios să participe și în proba de ștafetă, ceea ce ar crește serios șansele delegației României la o nouă medalie.

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„ 100, 200 probele mele individuale si posibil sa înotăm ștafetă. Încă e in the works”, a punctat campionul olimpic în Aeroportul Henry Coandă, cu puțin timp înaintea plecării la Paris

David Popovici a plecat la Paris la Campionatul European de natație

„Îmi era dor de o competiție mai importantă. Acum sunt foarte puternici competitorii, dacă nu mă înșel au revenit și rușii. Simt deja adrenalina, o simt de o săptămână, e foarte importantă, pe mine mă ajută să performez și mai bine. Am zis mereu că Paris îmi poartă puțin noroc, o să încerc să mă folosesc și de norocul acesta să înot cât pot eu de bine. Știu ce am făcut în bazin, antrenament, ce s-a petrecut în sală, știu munca depusă, dar rezultatul vreau să fie surpriză, indiferent că e record sau nu”, a spus David Popovici la plecarea spre Campionatul European de natație ce va avea loc la Paria.

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Vă reamintim că, în 2027, toate competițiile la care va participa David Popovici (21 de ani) vor fi transmise în exclusivitate pe Voyo Sport 1, detaliu oferit în exclusivitate de FANATIK. Specialiștii de la SwimSwam și Swimming World Magazine au notat cu puțin timp înaintea Europenelor că David Popovici este favoritul numărul 1. „Va exista o cursă, dar nu pentru aur! Nimeni nu îi va putea sta în cale lui David Popovici la 200 metri liber”, au scris experții.

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