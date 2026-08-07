David Popovici, ce surpriză uriașă la Campionatul European de la Paris! La ce probă ar putea concura

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Este oficial – David Popovici a intrat în cursa pentru Campionatul European de Înot de la Paris. Românul a plecat spre capitala Franței acolo unde speră să dea lovitura în probele de suflet – 100 și 200 de metri.

Proba în care vrea să înoate David Popovici

Surpriza ar putea să apară în următoarele ore. David Popovici a anunțat că se gândește serios să participe și în proba de ștafetă, ceea ce ar crește serios șansele delegației României la o nouă medalie.

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„ 100, 200 probele mele individuale si posibil sa înotăm ștafetă. Încă e in the works”, a punctat campionul olimpic în Aeroportul Henry Coandă, cu puțin timp înaintea plecării la Paris

David Popovici a plecat la Paris la Campionatul European de natație

„Îmi era dor de o competiție mai importantă. Acum sunt foarte puternici competitorii, dacă nu mă înșel au revenit și rușii. Simt deja adrenalina, o simt de o săptămână, e foarte importantă, pe mine mă ajută să performez și mai bine. Am zis mereu că Paris îmi poartă puțin noroc, o să încerc să mă folosesc și de norocul acesta să înot cât pot eu de bine. Știu ce am făcut în bazin, antrenament, ce s-a petrecut în sală, știu munca depusă, dar rezultatul vreau să fie surpriză, indiferent că e record sau nu”, a spus David Popovici la plecarea spre Campionatul European de natație ce va avea loc la Paria.

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Vă reamintim că, în 2027, toate competițiile la care va participa David Popovici (21 de ani) , detaliu oferit în exclusivitate de FANATIK. Specialiștii de la SwimSwam și Swimming World Magazine au notat cu puțin timp înaintea Europenelor că „Va exista o cursă, dar nu pentru aur! Nimeni nu îi va putea sta în cale lui David Popovici la 200 metri liber”, au scris experții.

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