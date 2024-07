de la Jocurile Olimpice de la Paris. și totodată a fost doar la o secundă de medalia de argint.

David Popovici, cel mai bun discurs al unui sportiv român care a adus României două medalii olimpice! „În asemenea condiții ne antrenăm. Ni se promite că se face bazinul, dar degeaba”

David Popovici a terminat evoluția sa de la Jocurile Olimpice de la Paris, sportivul legitimat la CS Dinamo reușind să aducă României două medalii, una de aur la 200 de metri liber și una de argint la 100 de metri liber. După medalia cucerită de înotător, acesta a declarat că poate în sfârșit să vadă capitala Franței în adevărata ei frumusețe.

„Nu sunt dezamăgit deloc. Sunt mai liniștit și poate chiar un pic mai fericit comparativ cu medalia de aur, pentru că acum mă pot relaxa complet, chiar dacă am câștigat medalia de aur, eram cu gândul că trebuie totuși să mă odihnesc, trebuie să dorm foarte bine pentru că urma să am încă o probă olimpică.

Acum am terminat! Pot vizita și eu Parisul! Sunt de atâtea zile aici și am stat numai baricadat în hotel și pe drumuri și aici. Mă gândesc de luni de zile «ce o să fac după ce termin, poate o să câștig, poate o să iau și vreo medalie, ce voi face? Nu știu!» Acum că am obiectivul îndeplinit, habar n-am!

Obiectivul meu adevărat a fost să mă distrez..nu neapărat să mă distrez, dar când ajungi într-o finală olimpică totul e atât de tensionat încât nu-ți prea mai arde de râs, de distracții. Obiectivul meu cel mai important a fost să-mi iasă cursele așa cum mi le-am programat, cred că m-am apropiat destul de tare! Sunt mulțumit! Faptul că am obținut și două medalii mă face și mai mulțumit.

Am dat tot ce avem și în plus..nu am cum să fiu mai fericit! Nu am de ce să fiu dezamăgit că nu am luat din nou aur. Am fost la o sutime de locul doi, dar și cel de pe locul patru a fost la o sutime de mine. Acesta este sportul, e crunt!

Timpul nu e cel mai bun din lume pentru mine, dar la Jocurile Olimpice, vrei nu vrei, locul e cel mai important. Recordul? Extraordinar! Și-a bătut timpul cu mult, bravo lui! Asta înseamnă tot mai multă motivație pentru mine și cei din spate, să încercăm să îi venim de hac!”, a declarat David Popovici după medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice de la Paris.

David Popovici, semnal de alarmă după participarea la Jocurile Olimpice: „Vreau ca aceste medalii să ducă la mai multă atenție pentru sportul românesc”

David Popovici a tras un semnal de alarmă după medaliile cucerite la Jocurile Olimpice. ”Rechinul” s-a plâns de condițiile precare de antrenament din România și totodată speră ca pe viitor să apară mult mai mulți participanți la JO pentru Team Romania.

„Aș vrea ca aceste medalii să ducă la o mai multă atenție pentru sportul românesc, nu către înot, dar către sport în general. Avem multe probleme la noi în țară, dar faptul că se investește prea puțin în sport este una dintre ele. Sportul poate fi cel mai bun ambasador al țării!

N-aș spune că am făcut un miracol. În condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, pe toate aceste nații care au condiții infinit mai bune decât ale noastre. Au bazine să-și pună și în cap, au absolut orice. Centre de pregătire peste centre de pregătire. Eu mă antrenez la Lia Manoliu, în același bazin unde am învățat să înot la 4 ani, de-asta sunt așa bronzat cu urmele de ochelari, că înot în aer liber. Iar în timpul iernii, când e frig afară, pentru că bazinul din interior ni se promite că se va face ceva cu el, noi ne antrenăm într-un balon unde, dacă o persoană care nu e obișnuită intră și după 3 minute spune că se sufocă. În asemenea condiții ne antrenăm noi.

Mi-ar plăcea să avem mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, și de ce nu, mai mulți medaliați! Acum am venit doar trei sportivi calificați la înot. Mă uit, și de ce să mint, mă simt invidios pe delegațiile altor țări care sunt cu mai puțin locuitori decât noi și sunt „o tonă de inși”. Mi-ar plăcea și mie să avem mai mulți olimpici, iar eu îmi voi face partea”, a completat David Popovici

Reacția lui David Popovici după bronzul câștigat la 100 de metri