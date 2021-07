David Popovici dă speranțe României după calificarea la semifinale în proba de 100 m liber: “O să vedeți!”

Marți a fost o zi importantă pentru înotul românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. și Robert Glință au evoluat în finalele de 200 de metri liber, respectiv 100 de metri spate.

în proba de 200 de metri liber, după un final fulminant, în timp ce Robert Glință a încheiat finala de la 100 de metri spate pe locul 8. La câteva ore după finală, Popovici a intrat din nou în bazin.

David Popovici dă speranțe României după calificarea la semifinale în proba de 100 m liber

Concura de această dată la proba preferată, 100 de metri liber. David Popovici a fost repartizat în ultima serie și după ce a întors ultimul la jumătatea cursei, a reușit să revină lejer și să obțină un timp de calificare în semifinale (al 8-lea la general).

David Popovici a vorbit după concurs și spune că are resurse pentru a-și îmbunătăți recordul la 100 de metri liber, stabilit la Campionatele Europene de Juniori de la Roma, disputat cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice:

“Poate bat recordul chiar eu în zilele următoare. Cine știe?”

“Nu a fost cea mai ușoară cursă, seria asta de după finala de la 200 de metri, dar e ceva cu care trebuie să mă obișnuiesc, ceva cu care tot o să mă confrunt. Probele sunt mai dese, una lângă alta. A fost interesant, am reușit exact ce mi-am propus, să mă calific în semifinale.

Nu s-a înotat atât de tare, nici eu nu am înotat tare. Unii s-au apropiat de timpul lor cu 70 de sutimi. Poate bat recordul chiar eu în zilele următoare. Cine știe?

“Sunt făcut să înot mai repede, dar pentru azi e de ajuns”

Știu să înot mai repede. Sunt făcut să înot mai repede, dar pentru azi e de ajuns. Am dormit o oră, mai mult am ațipit, am stat întins.

Imediat după cursă am înotat vreo o mie de metri, am fost la antidoping, am făcut pipi într-un borcănel, după aceea am ajuns în sat, am mâncat și am ațipit”, a spus David Popovici pentru .

David Popovici are cel mai bun timp al sezonului la 100 de metri liber!

David Popovici va reveni în bazin miercuri, în prima semifinală de la 100 de metri liber, programată la ora 04:30.

Înotătorul român a stabilit cea mai bună performanță a anului în proba de 100 de metri liber înotând 47.30 la Campionatele Europene de Juniori de la Roma. Este record mondial la juniori.

David Popovici va mai participa și la proba de sprint, 50 de metri liber, la această ediție a Jocurilor Olimpice.