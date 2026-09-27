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David Popovici nu mănâncă niciodată alimentul pe care cei mai mulți români îl consumă zilnic. Iată de ce a făcut această alegere, dar și cu ce l-a înlocuit. Campionul mondial la natație este foarte atent la alimentație pentru a da randament la antrenamente și competiții.

David Popovici, dietă și stil de viață sănătos

Și-a petrecut vacanța pe meleagurile românești, fiind . David Popovici (22 ani) s-a bucurat de un concediu plăcut într-o pensiune situată aproape de Sighișoara, județul Mureș. Campionul mondial este și implicit la rutina zilnică.

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Meniul este un element esențial pentru înotătorul care a explicat de ce a eliminat din dietă un aliment consumat de mulți români. Sportivul nu mai mănâncă de ani buni pâine albă, aspect evidențiat chiar de tatăl său. Mihai Popovici a dezvăluit la un eveniment din 2021 la care au fost prezenți mai mulți copii că i-a găsit deja un substitut.

Înlocuitorul în acest caz este pâinea integrală care este mai bună decât cea care nu lipsește de pe mesele românilor. Nutriționiștii transmit că păstrează bobul de grâu întreg, oferind mai multe fibre, vitamine și un indice glicemic mai mic. Aceste beneficii sunt ideale pentru un sportiv, cu atât mai mult pentru unul care vrea să facă performanță.

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„Vă mai dau un pont. După antrenament, cam de șase ani, David bea o combinație de lapte, miere și scorțișoară. Uneori lapte, miere și cacao”, a explicat tatăl lui David Popovici, în urmă cu 5 ani, relatează . De asemenea, bărbatul a mai punctat faptul că sportivul nu mai consumă absolut deloc cârnați.

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„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcţionează la mine… Mănânc bine dimineața. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc, o fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să şi mănânc destul”, a completat campionul, mai arată sursa citată anterior.

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Ce afecțiuni poate cauza produsul evitat de David Popovici

Pâinea albă este un aliment nesănătos, studiile arătând că poate duce la afecțiuni serioase de sănătate. David Popovici nu mai consumă acest produs pentru a sta departe de bolile cronice metabolice, digestive și cardiovasculare. Consumul excesiv și constant de pâine albă poate contribui la creșterea indicelui glicemic.

Una dintre cele mai comune probleme este creșterea în greutate. Obezitatea este văzută drept boala secolului XXI, studiile demonstrând faptul că toți carbohidrații rafinați sunt digerați rapid, provocând vârfuri urmate de prăbușiri bruște ale glicemiei. Fenomenul duce ulterior la o senzație de foame și în plus, favorizează depunerea de țesut adipos, în special în zona abdominală.

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De asemenea, specialiștii arată că pâinea albă poate duce la diabet de tip 2 pentru că alimentul solicită în mod repetat pancreasul care trebuie să producă cantități mari de insulină (necesară pentru a gestiona creșterile bruște de glucoză). Astfel, se poate ajunge, în timp, la instalarea rezistenței la insulină. Un alt factor negativ este strâns legat de tulburările digestive și constipație.

Pâinea albă nu conține fibrele necesare unui tranzit intestinal optim și astfel, încetinește digestia. Microbiomul intestinal este la rândul afectat, bateriile „bune” din colon având de suferit. Intoleranța la gluten este un aspect pe care campionul mondial încearcă să o țină departe de organismul său. Produsul provoacă distrugerea mucoasei intestinale, balonare severe, diaree și malabsorbție de nutrienți.

Mai mult decât atât, acest aliment este asociat cu bolilele cardiovasculare. Prin urmare, dietele bogate în alimente cu indice glicemic mare, printre care se află și produsele de panificație, cresc riscul de inflamație sistemică, hipertensiune arterială și dezechilibre ale colesterolului. Din păcate, toți aceștia reprezintă factori de risc pentru inimă.

Beneficiile consumului de pâine integrală

Pâinea integrală este un aliment care se găsește foarte ușor pe rafturile tuturor magazinelor și supermarketurilor. Alimentul are numeroase beneficii, dovadă că este recomandat tot mai frecvent de nutriționiști. Cu siguranță, David Popovoci a ținut cont de sfaturile unui dietetician când a ales această variantă sănătoasă.

În comparație cu pâinea albă aceasta conține de până la 7 ori mai multe fibre, ceea ce ajută la o digestie mai bună. În plus, produsul are o sațietate ridicată care durează mai mult timp, fiind utilă în controlul greutății. De asemenea, alimentul conține în compoziția sa nutrienți esențiali organismului, cum ar fi aportul bogat de vitamine din grupul B.

Totodată, pâinea integrală are minerale (fier, magneziu, zinc) pentru că păstrează tărâța și germenul în momentul măcinării. Mai mult, are un indice glicemic mai mic, prevenind creșterile rapide ale zahărului din sânge față de pâinea albă. Printre avantajele consumului de făină integrală se numără diminuarea colesterolului și accelerarea tranzitului intestinal.

Întărirea imunității prin conținutul de vitamine și minerale din germenele de grâu este un alt motiv pentru care este mai sănătoasă decât cea albă. În aceeași notă, este o sursă importantă de antioxidanți. Singurul dezavantaj este perisabilitatea, ceea ce înseamnă că se recomandă depozitarea la rece, în frigider sau chiar în congelator.