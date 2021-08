David Popovici, declarație de campion după evoluțiile senzaționale avute la Jocurile Olimpice: „Nu-mi permit să am niciun regret!”

David Popovici a ratat la două sutimi medalia de bronz în finala la 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice 2020.

ADVERTISEMENT

În același timp, este de remarcat faptul că înotătorul român a reușit să-l depășească pe campionul european Martin Malyutin.

David Popovici, declarație de campion după evoluțiile senzaționale avute la Jocurile Olimpice

David Popovici a dezvăluit, într-un interviu pentru , ce sfaturi a primit din partea „coloșilor” împotriva cărora a concurat la JO: „Că am un viitor strălucit și să nu mi se urce la cap. Cred că e cel mai bun sfat pe care poate să mi-l dea cineva. Și înotătorii, și eu știm că am nevoie de timp, răbdare și pasiune”.

ADVERTISEMENT

Deși nu a reușit să obțină nicio medalie, David Popovici susține că nu are niciun regret, fiind mulțumit cu ceea ce a realizat.

„Eu mi-am pus mâinile în cap de fericire pentru rezultatul pe care l-am scos. Acum câteva luni nu mă gândeam la așa ceva.

ADVERTISEMENT

Nu-mi permit să am niciun regret. Am făcut tot ceea ce am putut să fac pentru această perioadă încărcată. Sunt satisfăcut și mulțumit pentru ceea ce am realizat.

Eu am rămas prieten cu aceeași oameni, aceeași colegi. Vom rămâne în continuare prieteni. Pentru oamenii apropiați mie, dar și pentru mine nu se schimbă nimic doar pentru că am fost la Olimpiadă. Nu o să las să mă schimbe, în general”, a mai spus David Popovici.

ADVERTISEMENT

Totodată, le-a mulțumit susținătorilor pentru că l-au urmărit.

„M-am simțit rapid, ajutat foarte mult pentru că știam că sunt oameni care s-au trezit la 4 dimineața ca să mă vadă”, a încheiat David Popovici.

ADVERTISEMENT

Ana Maria Popescu, elogiu pentru David Popovici

, despre care spune că este „o minune de copil”.

„David nu are nevoie de sfaturi, David este un fenomen, este o minune de copil şi mi-aş dori să-l clonăm. David o sa ajungă mare şi nu vreau să-l comparaţi vreodată în viaţă cu Phelps sau mai ştiu eu care alt sportiv. David e al nostru şi punct”, a declarat Ana Maria Popescu.